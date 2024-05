Konaković o izboru Vukoje: Bećirović, Dodik, Komšić i Izetbegović žele ostaviti državu bez ustavnog suda

Predsjednik Naroda i pravde (NiP) i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković upozorio je da je Bosna i Hercegovina je pred velikom opasnošću da dođe do potpune blokade Ustavnog suda te da to nekima očito odgovara.

Neočekivan epilog

- Alibi iza kojeg se krije Milorad Dodik leži u činjenici da ni Federacija ne popunjava Ustavni sud i da taj proces oko imenovanja sudije iz Federacije zaista traje dugo i pretvorio se u jednu trakavicu koja je, po meni, dobila neočekivan epilog. Potpuno su mi jasni ovi destruktivci, oni koji lažu o ovoj temi dugi niz mjeseci i koji imaju interes da se ne izabere sudija Ustavnog suda, a kako bi ovu vlast pokazali neefikasnom. Argumenti koje koriste potpune su notorne laži. Priča kako je to isporuka Čoviću i HDZ-u je matrica na koju smo mi već navikli i koju slušamo dugo, a koja je naravno razbijena u paramparčad - ističe Konaković.

On podsjeća da je u penziju otišao sudija Mato Tadić koji je u prošlosti bio ministar iz HDZ-a, a da bi na njegovo mjesto kao prvorangirani trebao doći Marin Vukoja koji, prema onome što on zna, nikada nije obnašao niti jednu poziciju uime HDZ-a, nego je naprotiv, biran na poziciju za koju je preduvjet da nije politički aktivan.

- Za njega su u prošlosti glasali i SDA i DF, potvrđujući da nije politički aktivan. Došao je kao predsjednik komisije u kojoj sjede dvoje ljudi iz Udruženja sudija, Damir Mašić iz SDP-a, Rasim Smajlović iz NIP-a i Irfan Durić iz NES-a. Oni zajedno, s dvoje ljudi iz pravosuđa, Vukoju su ocijenili kao prvorangiranog kandidata. U praksi, u prošlosti, samo je zadnji izbor u Parlamentu obavljen na način da je bilo više kandidata. Prethodni izbori uvijek su bili s jednim kandidatom. Dakle, i praksa o kojoj govore notorna je laž - naglašava Konaković.

Primjer izbora

Navodi i primjer izbora u kome je lično učestvovao kao delegat u Domu naroda kada je glasao za sudiju Ustavnog suda FBiH koji je bio ministar SDP-a u jednoj od vlada u Hercegovini i koji nije imao niti dana iskustva u pravosuđu. Poziva one koji govore o iskustvu u pravosuđu da provjere koliko je sudija u ovom ili prošlim sazivima Ustavnog suda BiH imalo iskustva iz rada u pravosuđu.

- Odgovorno tvrdim da velika većina njih nije imala nikakvo iskustvo iz pravosuđa. Tako da ovi argumenti koje koriste destruktivci iz SDA i DF-a, iz sarajevskih kafana i s twittera je nešto što smo znali da će se dešavati. Ono što nismo znali je da će im se pridružiti neki ljudi iz Trojke, a prije svih član Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ambasador u Njemačkoj Damir Arnaut, koji je također o sebi govorio da je bio kandidat za Ustavni sud kada je biran Mirsad Ćeman. Činjenica je da je on završio prestižan fakultet, ali ni on nema ni dana iskustva rada u pravosuđu, a bio je vrlo kredibilan kandidat. Njihovo pridruživanje ovoj kampanji koja crta ljudima iz Trojke mete na čelo i vrši na njih pritisak, ugrožava izbor sudije Ustavnog suda i prijeti ozbiljnoj paralizi Ustavnog suda. Na istoj strani danas se nalaze Dodik, Izetbegović, Komšić, nažalost Bećirović i Arnaut, nadajući se da se Ustavni sud BiH neće popuniti - kaže Konaković.

Iznenađen reakcijom Bećirovića

Posebno je, kaže, iznenađen reakcijom člana Predsjedništva BiH čija kadrovska rješenja ima pravo problematizirati. Navodi imenovanje u diplomatsku mrežu Miana Tegeltije, Bojana Vujića i još nekih. Zatim slanje u Tursku Mirsade Čolaković koja je, kako kaže, bila dio priče o krahu revizije tužbe protiv Srbije.

- To nisu kadrovska rješenja o kojima sam imao ikakav pozitivan stav, ali sam pokušavao naći čak i javno obrazloženje za takve odluke. Zato danas smatram da Bećirović nije taj koji bi trebao derogirati cijeli proces u kome su učestvovali komisija Federalnog parlamenta, eksperti u ovoj komisiji. Trojka je danas na ispitu i pokazuje da li zaista vlada ili podliježe pritiscima ljudi poput Reufa Bajrovića koji je prije samo nekoliko sedmica optužio nebošnjake u redovima Armiji BiH brutalnim nacionalizmom govoreći kako ih je Armija BiH odbranila od njihovih sunarodnjaka - ističe Konaković.

Ukoliko danas ne bude izabran sudija Ustavnog suda BiH svu odogovornost, upozorava, preuzimaju prvenstveno Komšić i Izetbegović koji „predvode jednu brutalnu kampanju laži“, ali uz njih i Bećirović, Arnaut i svi drugi koji su se tome usprotivili „na jedan neprofesionalan i nekorektan način“.

- Tada se obraćamo njima i od njih tražimo rješenja. Mi smo ponudili rješenja bez ikakvih političkih trgovina, čovjeka koji je prvorangirani na listi u skladu s prethodnim procedurama. Nema iskustva u pravosuđu, kao ni većina sudija Ustavnog suda i to je ono za što odgovaramo mi. Ukoliko ne bude izabran onda odgovornost pruzimaju ovi koje sam spomenuo i svaki dan od njih očekujemo da pronađu rješenje i još ih pitamo kako ćemo birati sudije u narednom periodu. Ozbiljnu odgovornost preuzimaju oni koji su krenuli u rušenje jednog potpuno čistog procesa. Neka pogledaju obraćanje Bakira Izetbegovića iz 2021. il i2022. godine u kome govori kako je SDA davala HDZ-u puno više nego što mu pripada, kako su im davali neke pozicije, priznaje to, a optužuje nas koji to nikada nismo radili. Zato je Trojka danas na veoma važnom ispitu - zaključuje Konaković.