Sindikat uposlenika RTV FBiH pozvao BHRT na potpisivanje ugovora o naplati takse

Upravni odbor Samostalnog sindikata uposlenika RTV Federacije BiH osvrnuo se na aktuelnu situaciju u vezi s javnim RTV servisom.

FTV i njihovi uposlenici su izloženi "nezapamćenoj kampanji od strane određenih pojedinaca iz rukovodstva BHRT-a, s ciljem ugrožavanja opstanka, naveli su u saopćenju.



- Suština problema je odbijanje generalnog direktora BHRT-a da potpiše Ugovor o naplati RTV takse koji je bio na snazi do decembra prošle godine bez da je pronađen novi model prikupljanja takse za javne servise. Insistiraju na jednom drugom ugovoru, iako je zakon propisao koji je to omjer RTV takse. Takav prijedlog odbijamo jer nije moguć i zbog toga što je zakonsko rješenje onakvo kakvo jeste. Taj omjer raspodjele je 50 posto u korist BHRT-a, a 25 i 25 posto entitetskim emiterima - kažu iz Sindikata.

Smatraju da bi za FTV, ali i BHRT, svaka promjena i drugačija vrsta dogovora bila suprotnu zakonu, što bi predstavljalo novi problem.

- Sve na čemu insistira Samostalni sindikat uposlenika Federalne radio-televizije je usmjereno ka nastavaku naplate rtv takse jer je to uslov da radnici imaju redovna primanja. I dok svi mi marljivo radimo, upravo preko leđa radnika RTV Federacije BiH, želi se opravdati katastrofalno poslovanje Uprave BHRT-a gdje dominiraju razni programski kompromisi i gdje se za potrebe vanjskih produkcija osiguravaju poslovi proizvodnje emisija, koji zasigurno puno koštaju. Mi smo davno odustali od toga, te se vrlo štedljivo i odgovorno odnosimo prema poslu. Iako su naše plaće niže nego kod kolega na BHT-u i BH radiju – strpljivo vjerujemo u bolje dane za sve! - naveli su.

Pozvali su Vladu FBiH da "hitno odgovori na namjere Poslovodnog odbora BHRT da se ukine naše postajanje i da radnici RTV Federacije BiH ostanu bez svojih skromnih ali pošteno zarađenih primanja."

- I ovom prilikom pozivamo Vladu Federacije BiH da hitno uplati novac koji je namjenjen Javnom rtv servisu Federacije BiH jer je BHRT isti dobio i to u iznosu od 4 miliona konevertibilnih maraka, a mi nismo dobili ni feninga jednog! Radnici BHRT-a stalno upozoravaju da im doprinosi nisu uplaćeni od 2015. godine. Radno pravo to tretira kao povredu radničkih prava i tu nadležni sud može donijeti odluke, naredbe i presude da su prekršena prava radnika. S druge strane, neuplaćivanje doprinosa i poreza predstavlja krivičnu odgovornost. I to 'nemamo novca' ne predstavlja nužno opravdanje u smislu krivične odgovornosti. Postavlja se pitanje da li je Uprava BHRT-a izabrala neke druge stvari kao prioritet umjesto uplaćivanja doprinosa i poreza radnicima - ističu iz Sindikata.

Poslovanje i plaće uposlenika oba javna emitera su pod velikim znakom pitanja i da svi zajedno proživljavaju najteže dane "jer se upravo preko leđa radnika, Uprava BHRT-a bavi kadroviranjem na Federalnoj radio televiziji."

- Po čijem to nalogu Uprava BHRT-a bira sunovrat umjesto razuma i pošteno zarađenih plaća uposlenicima? Naime, prihoda od RTV takse nema jer ugovor odbija potpisati upravo Poslovodstvo BHRT-a. Predložena od strane BHRT-a zaleđena sredstva - 25% su posljednjih šest godina pripadala Federalnoj televiziji i omogućavala joj opstanak, kao i servisiranje svih obaveza, uključujući i višemilionske uplate BHRT-u, počev od plaćanja kirije do iznajmljivanja studija, opreme i kadrova. Uprava BHRT-a i njihovi nalogodavci, sada bi ta sredstva da zalede i svežu omču oko vrata RTV Federacije jer znaju da sa samo 25% sredstava prikupljenih od RTV takse naša kuća ne može preživjeti - kazali su iz Sindikata.

Postavili su pitanje - koji je to motiv da BHRT predlaže rješenje i dobije manje sredstava u situaciji kada najavljuju gašenje vlastite produkcije ali ne i skupe vanjske produkcije?

- U čijem interesu prijete potkopavanjem državnih institucija zahtijevajući da RTV Federacije i Elektroprivreda BiH urade nešto nezakonito, dok zakonito rješenje koje ih čeka na stolu i donosi im za 24 sata milionska sredstva - ne žele ni razmotriti ni potpisati, dok radnici nemaju redovnih plaća niti perspektive poboljšanja uslova rada, što je zaista potrebno nužno i hitno realizirati! - navode.

Gašenje programa Radio-televizije Federacije BiH od strane BHRT-a pokazuje koliko se štete može nanijeti jednostranim radnjama, smatraju.

- Vjerujemo da je Uprava BHRT-a izvukla pouku da je sve odnose moguće riješiti jedino kroz saradnju, uvažavanje i povjerenje, ali samo temeljem postojećih zakonskih propisa koji su, kada je u pitanju raspodjela RTV takse, potpuno precizni. Potpisom na zakonu temeljenih ugovora o raspodjeli RTV takse osiguralo bi se daljne nesmetano produciranje i emitiranje programskih sadržaja obje kuće. Ujedno, osigurala bi se redovna isplata plaća radnicima i BHRT-a i Radio-televizije Federacije BiH - poručili su iz Sindikata.