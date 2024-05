Poslovni odbor BHRT-a: FTV nam crta metu na čelo i pokušavaju nas ucijeniti

Poslovodni odbor BHRT-a obavještava javnost u BiH da smo u petak 24. 5. 2024. rukovodstvu RTV Federacije BiH uputili Prijedlog za jedinu zakonitu raspodjelu sredstava od RTV takse koja se nalaze na računu Elektroprivrede BiH, navode u saopćenju.



- Umjesto odgovora, u Dnevniku 2 Federalne televizije 26. 5. 2024. godine uslijedilo je oglašavanje u stilu najopasnije propagande totalitarnih režima gdje se ljudima iz poslovodstva i Upravnog odbora BHRT-a stavlja meta na čelo i brutalnim lažima ih se pokušava ucijeniti i natjerati da pristanu na potpis Aneksa ugovora s Elektroprivredom BiH u korist RTV FBiH.

Potpisom takvog Aneksa, RTV FBiH bi kao i prethodnih šest godina, dobila 50 posto, umjesto zakonskih 25 posto prikupljenih sredstava od RTV takse, koju prikuplja Elektroprivreda BiH, što i priznaju u objavljenom propagandnom pamfletu. Druga nezakonitost je što je od 2017. godine novac od prikupljene RTV takse uplaćivan na račun RTV FBiH, a ne na jedinstveni račun otvoren u BHRT-u kako to Zakon precizira.

Kršenjem Zakona i uz podršku vlasti, dva entitetska emitera su ostvarila nelegalnu dobit od 79 miliona, odnosno RTRS 57 miliona KM i RTV FBiH 22 miliona. To znači da BHRT-u nije uplaćeno 79 miliona KM sredstava od RTV takse, koja joj po Zakonu pripadaju. Osim toga, RTV FBiH duguje više od 1,7 miliona KM BHRT-u za pružene usluge od decembra prošle godine. A podsjećamo da je BHRT tužio RTV FBiH za dugovanja za usluge iz prethodnih godina u iznosu većem od 15 miliona KM.

Posebno ističemo da su sva potraživanja BHRT-a po osnovu RTV takse od RTRS-a utužena i 12 sudskih procesa je u toku. Koliko nam je poznato, tužbi i sudskih procesa RTV FBiH protiv RTRS-a i RTRS-a protiv RTV FBiH za neuplaćenu RTV taksu nema, iako oba entitetska emitera duguju jedni drugima. Nakon što smo RTV FBiH privremeno uskratili usluge proizvodnje programa nakon četiri upozorenja i poziva da plate svoje obaveze prema BHRT-u od decembra prošle godine, sudskom odlukom zaposlenici BHRT-a su prinuđeni da faktički besplatno rade za RTV FBiH, emiter koji nas javno ucjenjuje da potpišemo nezakonit Aneks. Istovremeno, dok mi ne možemo isplatiti ni neto plaće svojim zaposlenicima, RTV FBiH je sve obaveze prema svojim radnicima ispoštovala do zadnjeg feninga.

Sugeriranje i pozivanje na nepoštivanje Zakona dovelo je do toga da će već za koji dan biti prekasno. BHRT je već pristupio radikalnim mjerama štednje ukidajući do daljnjeg proizvodnju 17 emisija, ali s obzirom na to da zaposlenici BHRT-a masovno odlaze, vrlo brzo ćemo doći u situaciju da neće biti nikog za proizvodnju programa ni BHRT-a, a ni RTV FBiH. Još jednom pozivamo nadležne državne i entitetske organe vlasti da se odmah uključe u rješavanje finansiranja javnih servisa i da učine sve kako bi se Zakon odmah počeo primjenjivati - saopćeno je iz Poslovnog odbora BHRT-a.