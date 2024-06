Berba počela, proizvođači iz doline Neretve u problemu: Albanska lubenica "zakrčila" BiH

U dolini Neretve počela je berba lubenice ili karpuze, kako se nerijetko na jugu BiH to voće naziva. Najranija je to berba do sada, jer je izuzetno toplo vrijeme nakon sadnje pospješilo vegetaciju i sazrijevanje, a i noćne temperature igraju važnu ulogu u tom procesu.

Dominira uvozna

Objašnjava nam to Marinko Merdžan, jedan od najvećih proizvođača lubenice na području Čapljine, koji se uzgojem tog voća na površini od pet hektara kraj Neretve tradicionalno bavi već 20 godina.

Lubenica s tog područja jedna je od najslađih i najsočnijih, ali, uprkos tome, na pijacama i u trgovinama dominira uvozna. Proizvođače zabrinjava i cijena.

- Cijena, zapravo, još nije formirana. Svjedočimo ogromnom, rekao bih, enormnom uvozu lubenice iz Albanije. Usljed visokih temperatura posljednjih dana, javila se ogromna potražnja za lubenicom, a onda se ta albanska, koja je u odnosu na našu dozrela prije desetak dana, pojavila na našem tržištu u ogromnim količinama. Trenutno je u BiH najmanje 100 šlepera s albanskom lubenicom koja je spremna za prodaju, eto, baš u trenutku kada je naša dospjela - kaže Merdžan.

Porazno je, kaže, da domaće proizvođače lubenice niko od velikih trgovačkih lanaca u BiH nije kontaktirao.