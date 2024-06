Demić: Zaštita djece na internetu ključna tema u današnjem društvu

U proteklih nekoliko godina došlo je do dramatičnog porasta broja slučajeva nasilja na internetu, kao i povećan broj poziva na „Plavi telefon“, savjetodavnu liniju koja se bavi pružanjem psihološke pomoći i podrške djeci i mladima u BiH.

Istaknuto je to na trećoj po redu panel-diskusiji održanoj u Mostaru u okviru društveno odgovorne kampanje "Ne zatvarajmo oči. Zaštitimo djecu na internetu", koju provodi kompanija m:tel uz podršku UNICEF-a BiH i Plavog telefona.

Direktorica Udruženja za edukaciju i razvoj "Dignitet" Edisa Demić istaknula je kako je tema nasilja na internetu jedna od najznačajnijih tema o kojoj se u današnjem vremenu treba govoriti što je više moguće.

- Mi smo odavno identificirali problem, ali ovaj današnji događaj ujedno je prilika pokušati identificirati potencijalna rješenja. Jedno od njih je okupljanje stručne javnosti kako bi pokazala neke dobre prakse, da pokažu kako danas pomoći, posebno mladom čovjeku koji se nalazi u potrebi zaštite od zlostavljanja u online svijetu - kazala je Demić.

Iznimno je važno, dodala je, promovirati odgovorno roditeljstvo.

- Odgoj nije nešto trenutno, to je proces koji traje i roditelji nekad iz neznanja, nekad iz nemogućnosti, pristupaju odgajaju svoju djecu po nekim naučenim obrascima ponašanja koji su bili primijenjeni prema njima. Roditelji moraju znati da su problemi tu, na svakodnevnoj razini, a oni se mogu rješavati tek onda kad se o njima progovori – kazala je.

Važnost razgovara o problemu

Po njezinim riječima, u tom procesu iznimno je bitno prepoznati problem i razgovarati o njemu.

- Obitelj koja podijeli neki problem koji ima već je u procesu rješavanja tog problema, dok ona obitelj koja zataškava i gura probleme ispod tepiha, nažalost, čini veliko zlo sebi i svom djetetu. Jako je važno u ovom vremenu govoriti da su problemi tu, prisutni među svima nama. Mi kao pojedinci, obični građani, pa i predstavnici određenih institucija, svi mi imamo ulogu u društvu koju trebamo primijeniti i pokazati društvenu odgovornost u prevenciji bilo kojeg oblika nasilja - upozorila je Demić.

Naglasila je kako je vršnjačko nasilje u današnjem vremenu puno okrutnije nego što je to nekad bilo.

- Prije kad bi se vršnjaci u dvorištu potukli ili slično, to nakon nekog vremena ode u zaborav, a danas kad se vrši nasilje na internetu putem suvremenih medija to ostaje dugoročno i naprave se katastrofalne posljedice po mladog čovjeka koje mogu ići do te mjere da osoba pokuša počiniti samoubojstvo. Ono što mene boli kao majku, aktivisticu i osobu koja se dugo godina bavi ovim problemom, je to što su žrtve te koje stalno ispaštaju i moraju se pravdati. Mislim da je ovo vrijeme kad mi moramo pokazati da su vršnjaci koji počine neki vid zlostavljanja pojedinci kojima isto treba direktna podrška i pomoć kako ne bi na kraju bile osobe s one strane zakona, odnosno osobe koje bi se pronašle u nekim kriminalnim miljeima i slično - kazala je Demić.

Plavi telefon

„Plavi telefon“ savjetodavna je linija koja se bavi pružanjem psihološke pomoći i podrške djeci i mladima u BiH, a broj besplatne telefonske linije je 080 05 03 05.

Po riječima psihologinje i savjetnica na „Plavom telefonu“ Maje Kovačević, najčešći razlozi zbog kojih nas djeca i mladi pozivaju su problemi u vezi mentalnog zdravlja, zatim strah, anksioznost, depresija, suicid, samopovređivanje.

- U posljednje tri godine došlo je do porasta broja poziva na temu mentalnog zdravlja i imamo tri do četiri puta više razgovora na ovu temu. Isto tako, u posljednjih godinu i pol dana primjetan je povećan broj poziva kada je u pitanju suicid za koji smo u nekim ranijim periodima tijekom mjeseca imali jedan do dva poziva, dok se u posljednjih godinu i pol zna dogoditi da na dnevnom nivou imamo i po jedan-dva razgovora na tu temu - kazala je Kovačević.

Pored tema iz oblasti mentalnog zdravlja, Kovačević navodi da se djeca i mladi često obraćaju zbog nasilja i zlostavljanja pri čemu je najzastupljenije nasilje u obitelji.

Nasilje putem interneta

- Zastupljeno je i nasilje putem interneta. U posljednje tri godine od ukupnog broja prijava sumnji na nasilje, koje smo proslijedili nadležnim institucijama, a koji iznosi oko 145, oko 24 posto odnosi se na nasilje na internetu. Kad to usporedimo s ranijim periodima, na primjer period prije korone kada nismo imali ni jednu prijavu sumnje na nasilje, možemo zaključiti da je zaista došlo do povećanog broja slučajeva nasilja na internetu - kazala je Kovačević.

Dodala je da bi takvih slučajeva bilo još više, ali se dosta toga i ne prijavi.

- Djeca i mladi često osjećaju strah od toga što će se dogoditi ako prijave nasilje. Nekada nemaju povjerenja u institucije, misle da će se pogoršati situacija i onda šute zbog toga što im se događa i kroz sve prolaze sami. Broj poziva svakako je povećan, ali isto tako vjerujem da postoje mnoga djeca i mladi koji ne govore o tome, plaše se i zato je jako važno pričati o ovoj temi da oni znaju da nisu sami i da postoje institucije i organizacije koje su tu za njih i žele im pružiti pomoć i podršku - istaknula je Kovačević.

Direktor Sektora marketinga i odnosa s javnošću kompanije m:tel Ana Ponjević kazala je kako je nasilje na internetu rastući problem.

- Upravo zbog toga ove godine smo u partnerstvu s UNICEF-om i Plavim telefonom odlučili svu svoju snagu usmjeriti na navedenu, društveno odgovornu kampanju. Cilj ove kampanje prvenstveno je skrenuti pažnju na ovaj problem, a u drugom krugu, što činimo kroz ovaj panel, stvoriti prostor za stručne ljude, koji se na terenu bave ovim problemom, da razmijene informacije i iskustva kako bismo malo više potaknuli javnost da priča o tome. Nadam se da će rezultat svega biti neke konkretnije aktivnosti, ali ono što sada možemo uraditi je snagu svoje kompanije i brenda usmjeriti prema ovome - kazala je Ponjević.