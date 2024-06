Ivanić otkrio: Spriječio sam Izetbegovića da pokrene tužbu protiv Srbije

Rezolucija o genocidu u Srebrenici je najmanje bila potrebna stabilnoj i mirnoj Bosni i Hercegovini i narod je više nego ikad podijeljen, rekao je Mladen Ivanić, bivši član Predsjedništva BiH i nekadašnji premijer entiteta Republika Srpska.

Loše ekonomsko stanje

Poziv da dođe u Srebrenicu, koji je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković uputuo Aleksandru Vučiću, ocjenjuje kao neiskren, ali ističe da “ni Bošnjaci, ni međunarodna zajednica ne mogu uništiti Republiku Srpsku, već depopulacija i loše ekonomsko stanje ljudi”.

Govoreći o Rezoliciji o genocidu u Srebrenici, današnji počasni predsjednik Partije demokratskog progres kaže da je ona proizvela brojne i dugotrajne političke probleme.

- Ne mogu da nađem nijedan događaj, nijednu sličnu situaciju koji je kao rezolucija podijelilla ljude. Jedni su to doživjeli kao slavodobitnu pobjedu, a drugi su kao ponižavanje i nedostatak elementarnog poštovanja prema žrtvama srpskog naroda. I da podjela će potrajati - ocijenio je Mladen Ivanić.

- Da je neko zaista htio pomirenje, onda se sve moralo spremati sa mnogo više otvorenosti i spremnosti da se sjedne i razgovara. Tu nije bilo nijednog jedinog razgovora na ovu temu - dodao je Ivanić.

On je objasnio kako je uspio da spriječi Bakira Izetbegovića, koji je bio član državnog predsjedništva kad i Ivanić, da pokrene tužbu protiv Srbije, te rekao da je sadašnja članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović trebalo da uradi nešto slično.

- Ne bi ona zaustavila Njemačku, ali bi i Bosna i Hercegovina imala obavezajući stav. Ovako oni nisu radili ništa… To jeste neka vrsta zloupotrebe institucija BiH od Bošnjaka. Ja sam Bošnjacima rekao da će vrlo brzo, kada Komšić više ne bude u Predsjedništvu, srpski i hrvatski predstavnici preglasavati Bošnjake, pokretati individualne aktivnosti, i to ne zato što se vole, već jer ih je ovom vrstom politike bošnjačka strana na to natjerala - predviđa Ivanić.

“Nemoguće da Srbi nisu znali da se sprema Rezolucija”

Upitan kako je bilo moguće da predstavnici Srba u institucijama BiH, kako tvrde, nisu znali da se priprema Rezolucija, Ivanić objašnjava da je moralo Predsjedništvo da zasjeda pa da se dobije argument da većine nije bilo i da nije donesena odluka o Rezoluciji.

- Oni to nisu uradili. A onda ovi koji su dobili međunarodnu politiku u svoju djelatnost (ministar spoljinih poslova, ambasador), pozivaju se da im to niko nije zabranio i da on to iznose u ime BiH. I sa tog stanovišta to ranije nije bilo moguće. Ne vjerujem da predstavnici Srba nisu znali šta se događa, jer ako nisu, onda su elementarno i politički nepismeni, pošto se o ovome pričalo barem pet, šest mjeseci prije glasanja - rekao je.

Ivanić podsjeća da, koliko god da je SNSD u mandatu, nikad niko iz Republike Srpske nije imao poziciju u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, bilo kao ministar ili zamjenik.

- To jednostavno pokazuje da međunarodna politika Milorada Dodika ne interesuje, da normalna komunikacija njemu nije prioritet. Njemu je važno da ima nekog neprijatelja, a taj neprijatelj uvijek neka velika sila – Amerika, Njemačka, ne znam ko sve ne. Tako, on gradi svoj lični autoritet. Da su iole vodili razumnu politiku, barem bi zamjenik ministra u jednom od četiri njihova mandata bio neko od Srba - istakao je.

„Nije realno ponovno pokretanje pitanja tužbe protiv Srbije za genocid“

Na pitanje da li bi moglo pokrenuti ponovo pitanje tužbe BiH protiv Srbije za genocid, on kaže da ne vjeruje da je to moguće, ali da se ranije desilo imalo bi mnogo veće posljedice i pravne implikacije, za razliku od Rezolucije.

- Na međunarodnom planu Rezolucija će biti zaboravljena, jer Generalna skupština UN-a takvih Rezolucija donese hiljade. Što se tiče ponovnog pokušaja, ja ne vjerujem da je to moguće. Prvo, istekao ovaj period kad se mogla revizija pokrenuti, drugo, ne vidim nijedan novi događaj na koji bi mogli da se pozovu. Treće, ne vidim da se o tome može postići saglasnost u BiH - rekao je.

Međutim, ako bi umjesto BiH neko drugi pokušao Srbiju da tuži, Ivanić vjeruje da će političari iz Beograda moći da dobro procijene da li to može da se dogodi, a Komšićeve izjave ocjenjuje kao političke priče.

„Dodik pričama o razdruživanju igra na emocije naroda“

“Najveći dio naroda volio bi da Republika Srpska bude izvan Bosne i Hercegovine. No, Dodik priča, ali ne radi ništa. Sve je manje – od naše agencije za lijekove, do našeg poreza na dodatnu vrijednost, izbornog zakona, povratka vojske Republike Srpske – ništa od toga neće biti. Dodik samo pravi krizne situacije, ne bi li sebe predstavio kao jedinog branitelja Republike Srpske i na tome gradio svoj autoritet. To mu sve teže ide i mislim da ima sve manju podršku. Dodik zadnja dva izborna mandata nije pobijedio, ti mandati su ukradeni. Nadam se da će se, već za iduće opšte izbore, pravila promijeniti, da će imati poštenije izbore i onda ćete vidjeti kakav će rezultat biti“, smatra Ivanić.





„Bošnjaci grade identitet na Srebrenici i nikad ništa neće biti dovoljno“

Smatra da nije iskren poziv koji je Konaković uputio Aleksadru Vučiću da dođe u Srebrenicu.

- Gospodin Vučić je bio u Srebrenici i vidjeli ste kako je to završeno. To je jednostavno bio rezultat ambijenta i klime koja se pravila u Sarajevu. Ja sam sam svojim kolegama iz Federacije rekao da ne prave greške, na tezi žrtve se može napraviti identitet, ali teško je onom narodu koji samo na tezi žrtve pravi svoju identitet - kazao je.

Međutim, dodaje, takav ambijent je napravljen povodom Srebrenice.

- Nije dovoljno ništa. Nije dovoljno ni ono izvinjenje koje je dao Tadić, nije dovoljno ni odlazak i poštovanje žrtvama koje je učinio Vučić. Ja sam dva puta bio u Srebrenici. Ali stalno i iznova, stalno i iznova on od vas traže neku vrstu odgovora koji vole da čuju i ništa što vi uradite nije dovoljno. Ne mislim da je ovaj Konakovićev poziv iskren. Prije svega nije realno da se Vučić ponovno pojavi u Srebrenici, jer bi, vjerovatno, bilo isto. Konaković to zna, on hoće da se na međunarodnom planu predstavi kao veliki mirotvorac. U suštini, vrši svoju promociju i ništa više od toga - rekao je.

„Saradnja RS-a i Srbije da bude i kulturna“

Stepen saradnje bh. entiteta Republika Srpska i Srbije ocjenjuje kao možda najjači do sada.

„Međutim, mislim da je sada potrebno raditi nešto što nije ugrožavanje BiH, a na šta RS ima pravo. Treba unijeti mnogo više sadržaja koji su vezani za kulturu, za jezik, za tradiciju kako bi se očuvao dio identiteta Srba. Volio bih da dio tih sporazuma bude, npr. da svako beogradsko pozorište održi godišnje dvije predstave, a jednu u Istočnom Sarajevu da pokažemo i ‘federalnom’ Sarajevu da i mi imamo kulturu i da Istočno Sarajevo nije samo spavaonica“, dao je prijedlog.

Rekao je ida finansijsku podršku treba slati i maloj grupaciji srpskog naroda koji živi u Federaciji.

„Depopulacija i loše ekonomsko stanje stvarni problemi RS-a“

Kao stvarne probleme Republike Srpske vidi to što jedan mali dio ljudi koji, kako kaže, imaju biznise povezane sa budžetom, živi dobro, dok većina živi jako teško.

- Desetine, ako ne i sto hiljada ljudi je otišlo iz Republike Srpske iz dva razloga. Prvo što nema posla, a drugo što Dodikova retorika proizvodi kod ljudi strah, neizvjesnost. Ljudi žele stabilnost za svoje porodice, a u uslovima takve retorike nemate ni većih inesticija. Opšti ambijent nimalo nije dobar, strašna je depopulacija, a to je u stvari i najveći problem. Po popisu smo svojevremeno imali 1,3 miliona, a ne znam da li danas ima i 900.000 ljudi. Ako išta može uništiti Republiku Srpsku to su depopulacija i loša ekonomska situacija. Ne mogu to ni Bošnjaci, a ni međunarodna zajednica koja ipak čvrsto stoji iza Daytona - kazao je on.