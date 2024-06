Trojka žestoko odbrusila SDA i DF-u: Nervozni, ima ih mnogo i vrlo su bučni, ali kad se prašina njihovih laži spusti, čuju se mišljenja struke

U zajedničkom saopćenju SDP-a BiH, Naroda i pravde i Naše stranke povodom okončanja procedure izbora Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH iz trojke su podsjetili da je imenovan kandidat koji je bio prvorangirani te da nije obavljao stranačke funkcije niti je javno iznosio političke stavove.

Istaknuto je da je "koalicija SDA-DF prije samo dvije godine u Ustavni sud FBiH birala kandidate koji nisu bili među najbolje ocijenjenim te da tada također parlamentu nije ponuđena lista sa više kandidata".



- Krajem 2022. godine, Dom naroda glasao je na prijedlog tadašnjeg predsjednika FBiH Marinka Čavare i potpredsjednika FBiH Melike Mahmutbegović i Milana Dunovića o sudijama Ustavnog suda Federacije BiH. Domu naroda su poslali prijedlog sa tri imena da se izaberu troje sudija, a kandidata je bilo 19. Nikakve liste i nikakvih bodovanja nije bilo. Tih 19 kandidata prošlo je proceduru VSTV-a i rangirani su u tri kategorije: odličan, vrlo dobar i dobar.

Čavara je predložio Mirka Miličevića, Mahmutbegović je predložila Ajšu Softić, a Dunović je predožio Branimira Orašanina. Samo je Ajša Softić od troje predloženih bila u prvoj grupi odličnih, a Čavara i Dunović su birali iz slabije grupe vrlo dobrih. Uz Ajšu Softić u grupi odličnih bilo je još nekoliko kandidata/kinja: Sena Uzunović, sutkinja koja sudi u procesu protiv Dodika, Dubravko Čampara, Meliha Katana-Mujezinović i Ljubomir Ožegović. Gospođa Softić supruga je Safeta Softića, funkcionera SDA. Orašanin i Miličević nisu bili iz grupe najboljih, Dunović i Čavara su birali po svom nahođenju. Podsjećamo, nisu slali više prijedloga, poslali su samo tri, tačno koliko se sudija i imenuje. Ushićeno su delagati iz SDA, DF-a, HDZ-a glasali za ovakav izbor, hvalili se deblokadom procesa izbora sudija, nisu tražili više prijedloga i nisu birali prvorangirane, a danas licemjerno lažima napadaju izbor Marina Vukoje koji je izabran kao prvorangirani sa liste i popunio je mjesto sa kojeg je otišao Mato Tadić, bivši ministar u vladama ispred HDZ-a - piše u saopćenju trojke.

Dodali su da je Vukoja prvorangirani kandidat, nije supružnik niti bliži srodnik bilo kome iz HDZ-a ili neke druge stranke, nije obnašao stranačke funkcije niti je iznosio javno političke stavove.

- Kad SDA/DF u političkom dogovoru glasaju za Čavarin prijedlog Hrvata u Ustavni sud Federacije BiH to je patriotizam. Kad Dunović iz reda srpskog naroda predloži kandidata iz slabije ocjenjene grupe to je mudrost. Kad Mahmutbegović od svih kanidata/kinja iz prve grupe predloži suprugu visoko pozicioniranog funkcionera SDA to je vizija. Kad trojka podrži prijedlog prvorangiranog Hrvata koji dolazi na mjesto sa kojeg je otišao Hrvat tad kreće kampanja brutalnih laži o izdaji koje završavaju pozivima na nabijanje na kolac i nasilje. Zato je važno na laži odgovoriti istinama, a one koji lažu nazvati pravim imenom. Uspješan proces usvajanja Rezolucije o Srebrenici, a na drugoj strani krah i trgovanja revizijom presude o odgovornosti Srbije za genocid razlog su njihove nervoze. Uspjeh u procesu EU integracija, izjave evropskih zvaničnika kako je za godinu urađeno više nego za prethodnih 10, izjave međunarodnih zvaničnika da je trojka za sve to najzaslužnija, razlog su njihove nervoze. Pomjeranje na NATO putu iako su nas SDA/DF sa procesa punopravnog članstva skinuli na šine saradnje, onako kako je Dodik tražio, razlog su njihove nervoze - saopćeno je.

Predstavnici stranaka trojke naglasili su da je poseban razlog njihove nervoze dokazi o kriminalu u JP "Elektroprivreda BiH", rudnicima i tajkunima kao i još mnogo sličnih primjera koji izlaze na vidjelo.

- Nervozni, ima ih mnogo i vrlo su bučni. Ipak, kad se prašina njihovih laži spusti, čuju se i vide mišljenja struke poput onog koje je napisao Nurko Pobrić, ekspert u oblasti ustavnog prava i još neki koji znaju i smiju da kažu, vide se i čuju sve gore nabrojane činjenice - zaključeno je u saopćenju trojke.