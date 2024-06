Reisul-ulema u Milodražu: Prirodni ambijent Bosne je u istinskom suživotu vjernika svih objava

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je iz Milodraža kod Kiseljaka pozvao na duhovnu i moralnu obnovu društva.

- Svi mi smo djeca svoje majke Bosne, i svi joj podjednako pripadamo. Ona u svojim njedrima ima mnogo ljubavi za sve nas. Pa, iznesimo tu ljubav na svjetlo dana i podijelimo je među sobom. Mržnja koju proizvode zle politike topit će se pred tom ljubavi kao snijeg pod jakim suncem - poručio je reisul-ulema.

Reisul-ulema prisustvuje otvorenju Džamije sultana Mehmeda Fatiha u ovom mjestu, gdje su sreli sultan Fatih i fra Anđel Zvizdović i gdje je napisana Ahdnama, dokument kojim je sultan franjevcima zagarantirao vjerske i svake druge slobode.

Simbolična vrijednost

Džamija se već šest puta gradi na istim temeljima, a prva je sagrađena 1463. godine i bila je, kako predaje prenose, u obliku čadora.

- Ona ima iznimnu vjersku, kulturološku i simboličnu vrijednost. Naime, sagrađena je na lokalitetu znakovitog imena: Milodraž. On je važan i zbog susreta sultana Fatiha i fra Anđela Zvizdovića i pisanja čuvene Ahdname, koja se čuva u Muzeju franjevačkog samostana u Fojnici. Uz to, ovdje je bio ljetni dvor bosanskih kraljeva, gdje su obavljena i dva kraljevska vjenčanja, kako to bilježe historijski dokumenti - pojasnio je reisul-ulema.

Govoreći o tome šta ova džamija simbolizira, reisul-ulema je ukazao na to da je susret sultana Mehmeda Fatiha i fra Anđela Zvizdovića bio susret dvojice duhovnih velikana, kršćanskog i islamskog, koji su tom prilikom postigli dogovor o zajedničkom životu, o miru i koegzistenciji dviju monoteističkih vjera na prostoru Bosne.

- Nećemo zaboraviti da je Mehmed Fatih vojskovođa koji je u Bosnu donio svjetlo islama. To svjetlo se pridružilo već postojećim tragovima svjetla Novog Zavjeta, objave date poslaniku Isau, a.s. Nedugo iza toga pristigli su i sljedbenici treće nebeske vjere: jevrejski poštovaoci Musaa, a.s., i njemu datog Starog Zavjeta, i sa sobom donijeli tragove svjetla te objave. Tako je Bosna postala svijet u malom, osvijetljena božanskim svjetlima i počašćena mirom i ljubavlju među ljudima. I ljudi su, baš zahvaljujući tome i nadahnuti tim svjetlima, ovdje dugo živjeli u miru i harmoniji, poštujući i pomažući jedni drugima - kazao je reisul-ulema.