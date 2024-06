Koliko je realna mogućnost da Srebrenici bude promijenjeno ime?

Nove političke tenzije nadvile su se ponovno nad Srebrenicom. Iz RS posljednjih dana stiže najava da bi moglo doći do promjene naziva imena Srebrenice, a povod za to je donošenje Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Za načelnika Srebrenice donošenje Rezolucije o genocidu u Srebrenici je "crna mrlja", a ne povod za izgradnju suživota i pomirenja na ovom prostoru. Za BHRT kaže da će se u narednom razdoblju razgovarati i sa srpskim i bošnjačkim predstavnicima, da dođe do promjene naziva imena Srebrenica.

- Ovo je, po meni, dobra ideja da se to ime izbriše, iz razloga što su ga ti bjelosvjetski manipulatori zloupotrijebili. Prvo su doprinijeli da ljudi ovdje zarate da izginu, da pokušaju da se desi taj neki genocid koji su oni priželjkivali u svom nekom projektovanju sigurno, da osude jedan narod. I onda kada to nije uspjelo sad to na ovaj način pokušavaju - rekao je načelnik Srebrenice Mladen Grujičić.



Podrška SDS-a

Ako je obrazloženje za promjenu imena Srebrenica donošenje Rezolucije, takvu inicijativu će podržati i SDS. Za sada nemaju konkretno novo ime za grad, prastara imena ovog mjesta Domavija i Gentarija nisu prirodna.

- Srebrenicu razumiju narodi šta to znači. Domaviju treba da tražimo u rječniku stranih riječi i nećemo dobiti kvalitetan odgovor. Čak ni pametna inteligencija teško može da da odgovor. A Gentarija nije također prijemčiva našem jeziku - rekao je Momčilo Cvijetinović, vijećnik u Skupštini Općine Srebrenica.

Iako ne postoji konkretna inicijativa o primjeni naziva imena Srebrenice, načelnik Mladen Grujičić kaže da bi ona ipak mogla zaživjeti. Ljudi koji ovdje žive smatraju da je takva inicijativa politička i populistička i ne vjeruju da će ona zaživjeti.

- Mi ćemo učiniti sve što je do nas. Nema još zvanične inicijative, ali ukoliko se ona pojavi, pozivam međunarodnu zajednicu i visokog predstavnika da poduzme nešto po pitanju ovog jer ovo gubi više svaku kontrolu - kazao je Almir Dudić, predsjednik Kluba vijećnika "Moja adresa Srebrenica".

U Srebrenici ima dosta mladih ljudi koji žele graditi svoju budućnost, a siguran i perspektivan grad ostaviti i budućim naraštajima. Preumorni su od stalnog politikanstva i suludih ideja na kojima se iskazuje politička moć bez iskrenih namjera.

Politički krugovi

- Prije svega to nije inicijativa građana već nekih političkih krugova i smatram da nema podršku stanovnika. I to je nešto što treba da bude odbačeno - istakao je aktivista iz Srebrenice Ahmo Mehmedović.

- Srebrenica da bi krenula dalje treba jedan ozbiljniji pristup i dugoročniji pristup, ne samo od domaćih vlasti nego i od međunarodne zajednice. Jer sama međunarodna zajednica ima obavezu prema Srebrenici jer je proglasila zaštićenom zonom - istakao je Muhamed Avdić, kandidat za načelnika Srebrenice.

Svaki put pred lokalne ili opće izbore u ovoj općini se otvori jedna nova tema koja dosipa sol na ranu. Ili se ovom pričom želi prikriti financijska kriza u kojoj se Srebrenica trenutno nalazi.