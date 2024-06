Dolazak toplijih dana budi i gmizavce: Kako se zaštititi od zmija

Dolazak ljeta i toplijih dana budi i gmizavce, pa se putem društvenih mreža već šire fotografije i snimci bliskih susreta sa zmijama. Većini građana strah kao da je urođen kada su zmije u pitanju, pa čak i kada je riječ o potpuno bezopasnim vrstama.



Jedna vrsta

Stručnjaci ponovo skreću pažnju da nema mjesta panici i da nas zmije u našem okruženju zapravo spašavaju od mnogo većih izazova.

Prof. dr. Suvad Lelo s Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu kaže da u BiH egzistira jedna vrsta zmije, koja se može smatrati uvjetno opasnom, ali ni blizu australskom tajpanu, koji posjeduje količinu otrova da usmrti 100 ljudi ili, naprimjer, indijske kobre.

- Poskok je uvjetno opasan, potrebno je otići ljekaru i to je to. Pri susretu sa zmijom stanite i pustite je da pobjegne. Vi gledate poskoka odozgo prema dolje i plašite ga se, a on vas gleda odozdo i zamislite koliko se on plaši. Nekada smo imali terensku nastavu, pa sam vodio studente, stavljao poskoka na cestu i on se, naravno, prestravi zbog 30 ljudi oko njega. Onda podignem čizmu, a on se sakrije pod čizmom - kazao je profesor Lelo.

Svega se bojimo

S druge strane, zmije su prirodni saveznici čovjeka u borbi protiv glodara i zaraznih bolesti koje prenose, a koje su mnogo opasnije od većine zmija u BiH.