Dodik uručio ključeve stanova za 12 izbjeglih i raseljenih porodica

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je danas u Bijeljini da je republička vlast u ovom gradu do sada izgradila pet zgrada i 59 stanova namijenjenih izbjeglim i raseljenim licima.

- Radili smo u kontinuitetu ovdje i u cijeloj Republici Srpskoj. Sutra u Nevesinju se otvara zgrada sa 12 stanova za korisnike sa područja te opštine. Nastavićemo da gradimo sve dok postoji potreba za rješavanjem tog pitanja", rekao je Dodik u obraćanju prisutnima na ceremoniji uručenja ključeva 12 stanova za izbjegla i raseljena lica - prenosi Srna.

On je naveo da će sredstva za rješavanje stambenog pitanja ovih kategorija stanovništva biti, kao i do sada, izdvojena iz budžeta Srpske, donacija, kredita, te istakao i ulogu lokalne zajednice koja obezbjeđuje lokaciju i komunalnu infrastrukturu.

Podsticaj za poljoprivredu

Dodik je naglasio da je Bijeljina grad u kojem se ulaže i na druge načine, poput podsticaja za poljoprivredu i u ostalim sektorima, da je izgrađena savremena bolnica, a gradi se i saobraćajna infrastruktura poput obilaznice oko grada, a sada i auto-puta od Rače do Bijeljine.

- Prošle sedmice završili smo kompletnu finansijsku konstrukciju za dalju izgradnju auto-puta od Bijeljine do Brčko distrikta, koje će ove godine početi da se gradi. Naša je želja da od Doboja, dokle smo stigli sa auto-putem od Banjaluke, završimo u naredne četiri, najkasnije pet godina, kompletan auto-put - rekao je Dodik.

On je podsjetio da je Republika Srpska bila zainteresovana za izgradnju trase auto-puta dionicom gdje je obilaznica oko Brčkog, ali da lokalne vlasti još uvijek se nisu usaglasile o tome.

- Vjerujem da ćemo imati dobro rješenje. Vidio sam da su radovi već počeli od Modriče do granice sa Brčko distriktom i vjerujem da neće stati - naglasio je Dodik.

Odgovor na zahtjevna pitanja

On je poručio da se Republika Srpska mijenja i odgovara na zahtjevna pitanja, radi na svom razvoju u svim segmentima.

Dodik je istakao da je Bijeljina grad u kojem je evidentan razvoj nakon određenih velikih infrastrukturnih ulaganja Republike Srpske, što je privuklo investitore i veći broj zaposlenih.

- Završen je most na Drini, koji smo uspjeli u saradnji sa Srbijom da dobijemo tako što je Srbija preuzela da finasnira kompletan most koji je koštao 250 miliona eura - rekao je Dodik.

On je naveo da je Srbija oslobodila Srpsku obaveze da plati dio izgradnje mosta. Dodik je rekao da se od Kuzmina do Rače već gradi auto-put i sada se rješava od Rače do Bijeljine.

- Dogovorili smo da Srbija plati 70, 80 posto troškova, što ona čini. Mi smo svoje obaveze gotovo sve završili. Vjerujemo da bi do kraja iduće godine mogli imati otvorenu dionicu auto-puta od Bijeljine do Rače, uključujući i most. To daje mogućnost da na graničnom prelazu naparvimo integrisan prelaz, odnosno da bude jedan, bez zadržavanjima - istakao je Dodik.