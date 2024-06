Sportsko-turistički spektakl počeo u Konjicu: Rafteri iz 12 zemalja u borbi za titulu najboljeg

Evropsko rafting prvenstvo zvanično je otvoreno sinoć u Konjicu i trajat će do 15. juna.

Ovo je za „Avaz“ kazao portparol Sportskog kluba „Rafting River Guide“ Mahir Mujić, koji je kazao kako posjetioce očekuje sportsko-turistički spektakl.

Biznis regata

- Zvanično je počelo Evropsko rafting prvenstvo, koje se ove godine održava u Konjicu. Evropsko prvenstvo, odnosno takmičarski dio, trajat će do petka, a mi smo ubacili i tzv. biznis regatu, gdje ćemo u subotu sve učesnike i partnere projekta provesti kroz kanjon Neretve. Cilj i želja nam je da im stvorimo dobru sliku o Konjicu, našoj državi, ali i našim prirodnim ljepotama - kazao je Mujić.

Ovaj prestižni događaj, koji organizira Rafting klub „Rafting River Guide“, uz podršku hotela „Garden City“ Konjic, uz odobrenje Svjetske rafting federacije (WRF) i pod pokroviteljstvom Grada Konjica, okuplja učesnike iz 12 zemalja Evrope.

- U ponedjeljak su reprezentacije 12 zemalja stigle u Konjic, a već su danas (utorak, op.a.) imali trening spusta. Večeras (sinoć, op.a.) će biti i svečano otvaranje takmičenja, uz defile učesnika s čamcima. Ispred svakog čamca će biti po jedna naša rafting agencija koje će nositi zastave zemalja učesnica - kazao je Mujić.

Otkrio nam je da sudije takmičenja, njih 15, dolaze iz Amerike, Indije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Austrije. Više od 130 učesnika, tačnije 30 timova koji će se takmičiti u muškoj, ženskoj, mix i par kategoriji, suočit će se s brzacima rijeke Neretve.

Takmičenje će obuhvatiti tri utrke - slalom, RX utrku i spust.

Mujić posebno ističe noćne utrke, koje će se prvi put održati na rijeci Neretvi, ali i u BiH.

- Prva slalom utrka, na Džajića buku, održat će se danas od 14 do 15.30 sati, a druga je ekskluziva, to je noćna utrka koja počinje u 20 sati i traje do 21.30 sati. U četvrtak od 12 do 14 sati će se održati prva RX utrka, a druga će biti od 19 do 22.30 sati. Utrke po danu su kvalifikacije, a noćne su nokaut-faze - rekao je Mujić.

Svečana ceremonija

U petak, spust utrka u dužini od pet kilometara, koja ide od Džajića buka do Konjičke ćuprije, održat će se od 11 do 15 sati, a u vremenu od 18.30 do 20 sati bit će proglašenje pobjednika, uz svečanu ceremoniju.

Od 21 do ponoći planirana je zabava za sve učesnike. U subotu, kaže Mujić, od 11 do 16 sati trajat će biznis regata.

Duh zajedništva

Evropsko rafting prvenstvo u Konjicu nije samo sportski događaj, već prilika da se istakne duh zajedništva, ljubav prema prirodi i avanturistički životni stil koji rafting donosi. Cilj prvenstva je promovirati rafting kao ekološki održiv i društveno koristan sport te istovremeno afirmirati Konjic i BiH kao turističku destinaciju.

- Cilj nam je da ovo takmičenje odradimo dobro i da dovedemo Svjetsko prvenstvo, naredne ili 2027. godine, u BiH pod palicom Svjetske rafting organizacije - naveo je Mujić.

Zelena ljepotica

Svečanim činom presijecanja vrpce, koje je obavljeno nakon defilea ekipa u čamcima niz rijeku Neretvu, Evropsko rafting prvenstvo, koje se održava pod pokroviteljstvom Grada Konjica, otvorili su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, potpredsjednik Svjetske rafting federacije Boris Purjakov i direktor Evropskog rafting prvenstva Samir Krivić.

- Kada upoznate našu zelenu ljepoticu Neretvu nikada je nećete zaboraviti i sigurno ćete joj se stalno vraćati, kao što to i mi činimo. Potrudit ćemo se pokazati vam prirodne i kulturne vrijednosti Konjica, široko i otvoreno srce svih Konjičanki i Konjičana, predstaviti našu gastronomsku ponudu i pokazati koliko volimo našu ljepoticu Neretvu - kazao je premijer Nikšić obraćajući se takmičrima i gostima.

UČESNICI

dolaze iz Bugarske, Hrvatske, Češke, Francuske, Italije, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovačke, Turske, Ukrajine i BiH.