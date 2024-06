Aktuelni sanacioni radovi na brojnim dionicama

U većem dijelu Bosne jutros se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, dok je u Hercegovini pretežno suho. U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost zbog magle.

Iz BIHAMK-a vozače savjetuju da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Mole i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i poštuju sve saobraćajne propise.

Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Zbog radova na sanaciji škarpi i nestabilnih kosina obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Vozila se preusmjeravaju na put preko Jezera i Mrkonjić Grada prema Crnoj Rijeci.

Zbog deminiranja terena na putnom pravcu Brčko-Cerik (Malezijski put) svakog radnog dana od 08 do 16 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja, uz 10-minutna propuštanja. Mole se svi vozači, koji se kreću od Cerika ka Brčkom da koriste obilaznicu preko Brke za Brčko, dok u suprotnom smjeru (Brčko-Cerik) koriste obilaznicu na kružnom toku preko Brke za Cerik. Također, deminerski radovi izvode se svakog radnog dana od 08 do 16 sati i na putnom pravcu Lopare-Čelić (skretanje za Brusnicu).

Sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima: Ključ-Sanski Most, Cazin-Velika Kladuša, Hadžići-tunel Ivan, Lašva-Kaonik, Lukavac-Šićki Brod, Srbljani-Bosanska Krupa, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Jablanica-Prozor, Tarčin-Konjic, Kladanj-Vlasenica (Gojsalići), Jelah-Doboj (Karuše), Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići, kao i na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila zasad protiče uz kraća zadržavanja.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak, saopćeno je iz BIHAMK-a.