Obnovljeno su ploče pored mostova u Sarajevu. Iako su postojale i ranije, tekstovi, koji sadrže historijske podatke, nisu se mogli pročitati.

Grad Sarajevo je renovirao ploče pored devet mostova i to Čobanija, Carev most, Ćumurija, Latinska ćuprija, Kozija ćuprija, Drvenija, Festina lente, Eiffelov most i Šeher-Ćehajina ćuprija.

Sada će korisititi mnogobrojnim turistima koji budu željeli saznati podatak više.