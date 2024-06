Otvoren obnovljeni Stari kameni most u Konjicu

Na današnji dan 2009. godine, u Konjicu je svečano otvoren obnovljeni Stari kameni most, a toj manifestaciji prisustvovao je i turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan). Ovaj kameni most sa šest lukova je od 2003. na listi nacionalnih spomenika BiH.

Stari most u Konjicu izgrađen je 1682. godine, u vrijeme sultana Mehmeda IV, kao posljednja velika osmanska građevina u BiH, a sagradio ga je Haseči Aliaga iz Blagaja. Njemački okupatori srušili su ga 3. marta 1945. godine, prilikom povlačenja iz Konjica, poslije čega je bio drveni, pa betonsko-čelični, a 2009. godine ga je turska firma ER-BU renovirala u izvornom obliku. U obnovljeni Stari most ugrađeno je ukupno 2.408 blokova sedre, više od 10 tona olova, gotovo pet tona klamfi, a sve je učvršćeno malterom napravljenim kao nekada, od pijeska, kreča i mljevene opeke.

Zadržana je i dužina mosta od 101,80 metara i širina od 5,25 metara. Ovaj most smatra se tačkom gdje se Hercegovina spaja s Bosnom, a uz Stari most u Mostaru i Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, jedna je od najljepših građevina u Bosni i Hercegovini iz turskog doba.