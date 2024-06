Helez odgovorio Zahiragiću: Nisam se krio u ratu u podrumu niti trezoru, kao neki!

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u objavi na društvenim mrežama osvrnuo se na napade političkih predstavnika iz RS i Srbije, a sada i predstavnika SDA na njega, prije svega Harisa Zahiragića.

- Prvo je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u lažnom i nelegitimnom izvještaju u UN me napadala i prozivala, zatim predsjednik manjeg bh entiteta Milorad Dodik pa moj zamjenik Aleksandar Goganović zatim predstavnici vlasti Srbije te na kraju i opozicija u Federaciji BiH, predstavnici SDA.

Naravno svi ovi napadi imaju drugačije ciljeve i motive. Željki Cvijanović, Miloradu Dodiku, predstavnicima vlasti RS i Srbije smeta što Bosna i Hercegovina jača svakim danom u odbrambenom smislu. Naše Oružane snage su svaki dan opremljenije i sposobnije. Svaki dan smo bliže konačnom cilju, punopravnom članstvu u NATO savezu.

Napadi na mene od strane opozicije u Federaciji BiH, predstavnika SDA i raznih zahiragića su motivisani mojim uspjesima u radu koji se ogledaju, među ostalim, i u razvoju namjenske industrije u BiH. Za vrlo kratko vrijeme smo pokazali da može drugačije, može bolje. To što oni nisu znali ili nisu radili preko 30 godina vlasti je njihov problem.

Također, njihov problem je što više ne upravljaju procesima, nisu dio tala, javna preduzeća nisu više njihova kasica.

Iskreno, stalni napadi i prozivanja predstavnika RS i Srbije, a sad i predstavnika SDA mi i prijaju, to je najbolji signal da dobro radim i tako me potiču da još više i snažnije radim. Moj posao je da štitim suverenitet i teritorijalni integritet BiH, a to što im se moje aktivnosti ne sviđaju to je njihov problem.