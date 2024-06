Temperature rastu: Danas do 34 stepena

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena.

Slab vjetar

U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena.

U srijedu u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37 stepeni.

U četvrtak u BiHsunčano i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37, na jugu zemlje do 39 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Stabilno i sunčano vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Tokom jutra i prijepodneva bit će ugodnije, u drugom dijelu dana poželjno je ne pretjerivati sa aktivnositma, s obzirom da će temperature zraka osjetnije porasti. Također, preporučljivo je izbjegavati duže izlaganje suncu, usljed visokih vrijednosti UV indeksa.