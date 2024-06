Češće i ekstremnije nepogode posljedica klimatskih promjena: Sve jače oluje pogađaju BiH

- Svjedoci smo da su sve ove oluje i prirodne nepogode češće i intenzivnije. Sve ono što narod priča – nikad se nije desilo ovako, nikad nije padao krupniji led, nikad sunce nije grijalo jače, nikad toplija zima... to su klimatske promjene. Prošle godine, jedna oluja zahvatila je prostor od Italije do Rumunije. Samo jedan oblak. To nam se dešava. Ono što danas proživljavamo je posljedica našeg nemara u posljednjih 100 godina. Ovako lagodan život i zona komfora rezultat je tehnološkog napretka čovječanstva, kojeg je donijelo, prije svega, pretjerano iskorištavanje fosilnih goriva. To je rezultiralo ogromnim količinama stakleničkih plinova koji se ispuštaju u atmosferu. Ne shvatamo ni danas da će nam se sve što radimo prirodi obiti o glavu. I evo obija nam se o glavu na način da širom svijeta ekstremi postaju tako snažni da jedna oluja odnese stotine života ili nanese milijarde štete – ističe Krajinović.

Jedno stablo

Na globalnom planu BiH ne može učiniti mnogo, jer u ukupnom zagađenju atmosfere učestvuje simbolično.

- Kada bismo već danas emisiju stakleničkih plinova smanjili na nulu, što je nemoguće, ništa se drastično ne bi desilo u narednih 30 godina – rekao je Krajinović.

U vrhu zagađivača Planete

- BiH je parafirala sve sporazume, istina je da smo mali i da ne možemo napraviti ništa specijalno za globalni klimatski sistem, ali po stanovniku emisija plinova BiH je esktremno visoka i u samom smo vrhu zagađivača Planete. I to je ono što možemo, da svaki čovjek zasadi svake godine po jedno stablo u svom dvorištu. Dva i po miliona stabala godišnje napravila bi čudo i to je nešto što bi našoj djeci dalo neku nadu – rekao je Bakir Krajinović.