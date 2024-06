U BiH i dalje nestabilno vrijeme, evo šta nas očekuje za vikend

U Bosni i Hercegovini promjenljiva oblačnost i dalje nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana su mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.

Trodnevna prognoza

U četvrtak 27.6.2024. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni.

U petak 28.6.2024. u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu zemlje do 20 . Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena.

U subotu 29.6.2024. u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu zemlje do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 35 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati pod uticajem porasta temperatura zraka i promjenljivog vremena. Prvi dio dana biće nešto ugodniji, stoga je poželjno iskoristiti ovaj period za provođenje planiranih aktivnosti. U poslijepodnevnim satima vruće i sparno, preporučljivo je ne izlagati se jačim naporima. Također neophodno je provoditi mjere zaštite od sunca, s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke.