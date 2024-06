U većem dijelu BiH očekuju se padavine, moguća i pojava grada

U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U jutarnjim satima sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom, uglavnom u sjevernim i zapadnim područjima. Tokom dana, u većem dijelu zemlje, kiša i pljuskovi i grmljavina. Kiša lokalno može biti i obilnija, a moguća je i pojava grada.

Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 29.

Trodnevna prognoza

U srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u sjevernim i zapadnim područjima. Lokalno uz povećan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno, uz obilnije padavine, oguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni.

U petak u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutranjim satima sa kišom, uglavnom u sjevernim područjima Bosne. Tokom dana, u većem dijelu zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavino. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. U većem dijelu Bosne će biti ugodnije, pod uticajem blagog pada temperaturnih vrijednosti i povremenog, nešto svježijeg, istočnog strujanja. U Hercegovini toplije, pri čemu bi južina mogla uzrokovati probleme osjetljivim osobama, stoga je poželjno biti oprezniji i ne izlagati se jačim fizičkim aktivnostima. Poslijepodnevni pljuskovi mogu mjestimično usloviti lošiju opštu sliku.