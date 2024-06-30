Kako bh. selektor kotira u odnosu na svoje kolege: Barbarez deset puta manje plaćen od "najsiromašnijeg" selektora na Euru

Nakon što se fudbalska reprezentacija Gruzije kvalificirala za nokaut-fazu Evropskog prvenstva, mnogi su pohrlili da popljuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Postavljala su se pitanja „kako se mi nismo kvalificirali“, „kako mi ne možemo“, bez da su se provjerile činjenice.

Umjesto da se uživa u dobrom fudbalu Gruzijaca, kod nas se to odmah okrenulo na negativnost.



Možda i s pravom, nisu se „Zmajevi“ proslavili ni u kvalifikacijama, ni u baražu, ali ono što ostaje je činjenica da mi možda i ne bismo trebali biti tu.

Naime, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez plaćen je oko 20.000 eura.

- Barbarez je plaćen oko 20.000 eura, kao i njegovi prethodnici. Međutim, on ima više pomoćnika, ali to ne mijenja mnogo stvari – kazao je za „Avaz“ izvor blizak reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Nije ni blizu

Tu dolazimo do činjenice da je naš selektor mnogo manje plaćen nego, naprimjer, njegove kolege iz regiona.

Prema podacima „Finance Football research“, Matjaž Kek, selektor Slovenije, dobiva plaću od 300.000 eura.

Već vidite razliku, zar ne? Pripremite se da vam se zamanta.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi pred početak Eura potpisao je novi ugovor. Po njemu zarađuje 1.4 miliona eura godišnje. Neuspjeh na Euru bi ga mogao koštati posla, a, čini se, da bi u BiH odavno bio razapet da mu je tolika plaća, a da ne postigne nikakav uspjeh, jer za selekciju Srbije, poslije mnogih najava, puki plasman u grupnu fazu je nedovoljan.

Zlatko Dalić je još bolje plaćen. Selektor Hrvatske dobiva 1.5 miliona eura. Doduše, Dalić je to i zaslužio s dva, barem u ovom trenutku, za BiH nemoguća rezultata – srebrom i bronzom s Mundijala.

Nepošteno poređenje

Upoređivati se sa selekcijama poput Francuske ili Engleske nije ni realno, pa čak ni Ukrajincima koji su nas pobijedili u baražu za Euro. Sergej Rebrov (Serhiy) dobiva 1.1 milion eura godišnje.

Vratit ćemo se na početak i selekciju Gruzije, jer ona nije slučajno spomenuta. Nekadašnji desni bek Francuske, a sada selektor Gruzijaca Vili Sanjol (Willy Sagnol) najmanje je plaćen selektor na Euru. Njegova plaća iznosi „samo“ 200.000 eura, što je za deset puta više od našeg selektora.

Bilo kako bilo, rezultati možda nisu najbolji, ali u radu reprezentacije svi se trude raditi najbolje što mogu. Naš Savez nema luksuz, koji imaju čak i Gruzijci, a to je da bivši premijer države, inače milijarder, donira 10 miliona eura reprezentaciji da ih nagradi.