Obrajan o situaciji u BiH: Dodik nema podršku za politiku "razdruživanja"

Pomoćnik američkog državnog sekretara Entonija Blinkena, Džejms Obrajan (James O'Brien), obratio se u zgradi Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, gdje je održano je saslušanje komiteta za strane poslove donjeg doma ovog zakonodavnog tijela, a govorio je o situaciji u Bosni i Hercegovini.

Ispitivanje o BiH vodila je zastupnica iz reda Republikanaca En Vagner (Ann Wagner), inače aktivan po pitanjima za BiH.

Na početku izlaganja je naglasila jednog krivca za situaciju u BiH.

- Dejtonski mirovni sporazum je konstantno pod napadima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. State Department je, opravdano, uveo sankcije Dodiku i njegovim pomagačima, a ja sam više puta pozvala na ove sankcije, kroz zakon koji je prošao kroz Kongres uz podršku obje stranke. Bez obzira na to, Dodikove opasne provokacije se nastavljaju - kazala je Vagner, a zatim je pitala Obrajana o daljim akcijama protiv Dodika.

On je kazao da je sretan što je bio dio stvaranja Dejtonskog sporazuma, te da je to jedan od najvećih uspjeha u kontekstu uspostavljanja i održavanja mira u svijetu, da bi se onda osvrnuo i o Dodiku njegovim stalnim prijetnjama.

- Prije svega, nema podrške za ono što Dodik govori, bilo da je riječ o "razdruživanju", nezavisnosti RS-a te bilo kakvom raspadu BiH. Andrej Plenković, premijer Hrvatske, je javno rekao da se protivi tome, a nema znakova podrške ni iz Srbije. Oni znaju da njihov put prema Evropskoj uniji zavisi od poštovanja prema međunarodnim granicama u regiji, što uključuje BiH. Kada Dodik priča na ovaj način, on pokušava da "podigne" svoju bazu glasača i to ne trebamo uzeti kao znak da je nešto moguće - rekao je Obrajan.

Podsjetio je i na nedavne sankcije, čija je meta bio Igor Dodik i kompanije povezane s njim i porodicom Dodik.

- One su namijenjene da pokažu da javni entiteti kao što je RS trebaju funkcionisati na javnim budžetima, ne na preuzimanju javnih preduzeća ili na netransparentnim posudbama nepoznatih stranih izvora. Za to su namijenjene sankcije, a pri tome radimo blisko s našim evropskim kolegam - objasnio je Obrajan.

Vagner je komentarisala kako EU nije uvela sankcije Dodiku, a Obrajan je istakao da partneri u Evropi koriste druge alate.

- Mi imamo alat sankcija koji nam je uvijek dostupan, ali EU zbog činjenice da moraju imati konsenzus svih država članica ima poteškoća po ovom pitanju. Evropska unija može, kao što je to i uradila, povući svoj novac i finansiranje projekata u RS-u, te može onemogućiti pristup bilo kojim benefitima koji dolaze iz Evrope, a posebno se to odnosi na prednost zajedničkog tržišta u regiji, ako se RS ne bude ponašala u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Radimo zajedno s našim evropskim partnerima kako bi se to desilo - naveo je.



Obrajan je na kraju svog izlaganja pohvalio rad ambasadora SAD-a u BiH Majkla Marfija (Michael Murphy), dok je Vagner naglasila da je imala odlične razgovore s njim.

- Mislim da je najbolji dokaz koliko je Marfi dobar ambasador činjenica da ga Dodik konstantno izdvaja i vrijeđa, svaku priliku koju ima - rekao je Obrajan uz smijeh.

Vagner je na kraju pitala Obrajana da sastavi pisani odgovor na pitanje šta se tačno radi, kako bi se smanjio rizik konflikta u BiH, koji je u izvještaju SAD-a označen kao visok, zbog politike Milorada Dodika.