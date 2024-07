Dodik: Idemo do Strazbura zbog žrijebanja delegata za Dom naroda BiH

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik rekao je da će kandidat te stranke za delegata u Domu naroda Paralementarne skupštine pojedinačno tužiti sve članove Centralne izborne komisije BiH "zbog kršenja zakona“.

- Kao što je poznato, mi ne prihvatamo blamažu Centralne izborne komisije koja je žrijebanjem izvukla delegata iz PDP. Naš kandidat će tužiti sve članove CIK-a i vjerovatno ćemo ići do Strazbura. Ne vjerujem u pravosuđe BiH, ali idemo s tim da pokažemo da je to sve besmisleno. Listić za drugog kandidata je bio nevažeći i to ćemo dokazati - tvrdi Dodik.

On je poslije sjednice Predsjedništva SNSD-a rekao da Nenad Vuković iz PDP-a kojeg je CIK žrijebanjem izabrao za delegata u Dom naroda BiH "neće nikada položiti zakletvu i da neće moći biti delegat“.

- Dom naroda može i bez njega, on je nebitan lik kojeg su izvukli iz naftalina jer žele da oslabe uticaj SNSD - ocijenio je Dodik.

On je rekao da je na sjednici Predsjedništva SNSD razmatrana i finansijska situacija u RS, te da je konstatovano da je ona stabilna i da se izmiruju sve obaveze na vrijeme.

- Neki su prognozirali dan D u junu. Dokazali smo da radimo bez zastoja uprkos preprekama osoblju pojedinih ambasada u BiH - rekao je Dodik, navodeći kako je prosječna plata u RS oko 720 evra.

On je dodao kako u SNSD-u imaju informacije da "jedan američki službenik hoda po bankama u Banjoj Luci i zastrašuje bankare“.

- To mu neće proći. Biće protjeran iz Banje Luke - dodao je on.

Dodik je rekao da SNSD izlazi na lokalne izbore u oktobru u 64 opštine u RS, u 11 opština u FBiH i u Brčko distriktu. Ova stranka ima kandidate za načelnike i gradonačelnike u 63 lokalne zajednice u RS, te jednog zajedničkog u Kupresu.

- Sve liste kandidatske su nam popunjene maksimalno. To govori o našoj snazi - zaključio je Dodik.