Visoke temperature širom BiH, u narednim danima će biti još toplije

U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. Uz razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.

Trodnevna prognoza

U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stupnjeva.



U četvrtak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u jugozapadnim i planinskim područjima moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 39 stupnjeva.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 18 i 23, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period neuobičajeno visokih temperatura zraka, što bi uz povremeno povećanu naoblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, kod osjetljivih osoba moglo dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunca i vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi.