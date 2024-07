Paklene vrućine u BiH, izdato narandžasto upozorenje

U našoj zemlji sunčano i vruće. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u višim područjima zapadne i sjeverozapadne Bosne. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 stepeni.

U Sarajevu sunčano i vruće. Jutarnja temperatura oko 22, a dnevna oko 36 stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH izdali su narandžasto upozorenje širom zemlje zbog "visoke dnevne temperature zraka i visoka vrijednost UV indeksa" od 9. do 14. jula ove godine.

Trodnevna prognoza

U četvrtak 11.07.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, na jugu do 27, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 40 stepeni.

U petak 12.07.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 38, na jugu do 41 stepeni.

U subotu 13.07.2024., sunčano i vruće. Vjetar slab, veći dio dana, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 41 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nakon noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz dodatni porast vrijednosti temperature zraka, vrlo brzo vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prijepodneva, te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.