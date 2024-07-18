Damir Nikšić objavio: Ne vidim razloga da ostanem dio vlasti!

Zbog činjenica da mu u Parlamentu FBiH nisu podržane inicijative, Damir Nikšić, zastupnik Naše stranke napisao je kako ne vidi više razloga da bude dio vlasti.



"Nakon što na klubu naroda i sjednicama radnih tijela nije podržao Zakon o građanskoj inicijativi u Domu naroda, HDZ je tražio od Sanele Klarić (koja je predlagač zajedno sa mnom) da povuče nacrt sa dnevnog reda, što je i učinjeno.

Ovo je kap koja je prelila čašu. I nicijativa koju vladajuća većina i vlada (koju sam zajedno s drugima imenovao) nije prihvatila ili podržala.

Ne vidim razloga da ostanem dio vlasti u kojoj ne mogu sudjelovati i na koju ne mogu utjecati", napisao je Nikšić.



