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Damir Nikšić objavio: Ne vidim razloga da ostanem dio vlasti!

Ne vidim razloga da ostanem dio vlasti u kojoj ne mogu sudjelovati i na koju ne mogu utjecati, napisao je Nikšić

Avaz

D. H.

18.7.2024

Zbog činjenica da mu u Parlamentu FBiH nisu podržane inicijative, Damir Nikšić, zastupnik Naše stranke napisao je kako ne vidi više razloga da bude dio vlasti. 

"Nakon što na klubu naroda i sjednicama radnih tijela nije podržao Zakon o građanskoj inicijativi u Domu naroda, HDZ je tražio od Sanele Klarić (koja je predlagač zajedno sa mnom) da povuče nacrt sa dnevnog reda, što je i učinjeno.

Ovo je kap koja je prelila čašu. I nicijativa koju vladajuća većina i vlada (koju sam zajedno s drugima imenovao) nije prihvatila ili podržala.

Ne vidim razloga da ostanem dio vlasti u kojoj ne mogu sudjelovati i na koju ne mogu utjecati", napisao je Nikšić.


Damir Nikšić. Facebook

Damir Nikšić već je ranije izražavao neslaganja s mnogim potezima vladajuće koalicije u FBiH, a prije nekoliko godine isljučen je iz SDP-a zbog protivljenja koaliciji sa SDA koju su zagovarali pojedini kadrovi.

Njegov glas u Parlamentu FBiH nije nimalo bezazlen s obzirom da vladajuća koalicija u većem entitetu ima tek vrlo tijesnu većinu.

# DAMIR NIKŠIĆ
# NAŠA STRANKA
# DNEVNI AVAZ
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