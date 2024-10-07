Željeznice FBiH nakon poplava: Uz svu mehanizaciju ne možemo sami riješiti problem

Zbog elementarne vremenske nepogode koja je zahvatila veći dio Bosne i Hercegovine dana 3. i 4. oktobra, došlo je do ozbiljnog oštećenja pruge i pružnih postrojenja na dionici Ostrožac-Grabovica u dužini od 17 kilometara, usljed čega je obustavljen kompletan putnički i teretni saobraćaj na pruzi Sarajevo-Čapljina-Sarajevo.

Samo na osnovu pada prihoda od prevoza roba i putnika dnevni gubitak za ŽFBiH iznosi oko 280.000 KM, a indirektne štete po bh. privredu biće znatno veće. U ovom trenutku ne mogu se predvidjeti stvarne, ukupne štete, niti rok za sanaciju željezničke infrastrukture, a kako bi se ponovno uspostavio redovan željeznički teretni i putnički saobraćaj - rekli su ovo iz Željeznica FBiH za Slobodnu Bosnu na pitanje u kojoj mjeri je oštećena pruga nakon poplava i klizišta u Hercegovini.

Na pitanje da li ŽFBiH mogu same popraviti prugu, oni su poručili:

- Stručne ekipe ŽFBiH su svakodnevno na terenu i utvrđuju stepen oštećenja željezničke infrastrukture. Najkritičnije mjesto je u na području Donja Jablanica, lokalitet Komadinovo vrelo, gdje su oborinske vode pokrenule ogromno klizište što je u potpunosti uništilo nekoliko propusta, te je pruga u dužini od 200 metara ostala visiti u zraku, što će iziskivati veće građevinske radove, a što prevazilazi kapacitete ŽFBiH. Eksperti moraju predložiti novo rješenje, s obzirom da je kompletan pejzaž izmjenjen i nedostaje zemljište koje je odnijelo klizište, u smislu izgradnje mosta, vijadukta, novog nasipa ili pak, djelimično izmještanje željezničke trase, a koje se mora rješavati u paketu sa cestovnom infrastrukturom. Izvođenja sanacionih radova u ovom obimu mogu potrajati više mjeseci - odgovorili su iz Željeznica FBiH.

Uprkos neprohodnosti, timovi Željeznica FBiH su normalizirali prugu do lokacije Komadinovo vrelo iz pravca Mostara, a iz pravca Ostrošca poduzimaju se radovi na uspostavljanju prohodnosti do željezničke stanice u Donjoj Jablanici, saznajemo u Željeznicama FBiH. No, i dalje ostaje veliki problem i pitanje mogu li sami sanirati posljedice katastrofalnih poplava i klizišta.

- Uz svo aktivirano ljudstvo i mehanizaciju, s obzirom na stepen devastacije, ŽFBiH ne mogu samostalno riješiti ovaj problem i o istom su informisale Vladu FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Istaknuta je podrška Ureda Vlade FBiH i resornog ministarstva o hitnom djelovanju i pružanju podrške ŽFBiH u cilju što bržeg otklanjanja posljedica prirodne nesreće i kako bi se čim prije uspostavila normalizacija odvijanja željezničkog saobraćaja na ovoj dionici. Procjenu štete i prijedloge rješenja dat će nadležne stručne službe i zajedničke komisije - naglasili su.

Glavni korisnici usluga željezničkog transporta roba na području Bosne i Hercegovine, za koje se obavljao prevoz željeznicom preko Luke Ploče su GIKIL, Arcelor Mittal, Aluminij Mostar, Alternativa Sarajevo, Tranzit export Ilijaš, Cementara Kakanj, CIBOS Ilijaš, Ferum Zenica, Soda So Tuzla, BELISAR Brčko, Hold Ina Podlugovi i Elektroprivreda Srbije.

- Dakle, zbog prekida u željezničkom saobraćaju, ispaštat će svi za koje se transport obavljao preko Luke Ploče. Trenutno, u ovoj luci, na transport čeka više od 400.000 tona robe. Željeznice FBiH upućuju apel svojim komitentima i putnicima da iznađu alternativna rješenja za transport roba i prevoz putnika na ovoj dionici, dok se ne saniraju velika oštećenja na željezničkoj infrastrukturi - zaključili su iz ŽFBiH.