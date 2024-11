Marfi oštro o Izetbegoviću: On je izdao SDA!

Američki ambasador u BiH Michael Murphy u velikom intervjuu za Oslobođenje je govorio o brojnim temama, ali i o lideru SDA Bakiru Izetbegoviću.

- Gospodin Izetbegović i neki iz SDA govore o državnim institucijama, OHR-u i to tako kako govori gospodin Dodik o istim pitanjima. Znate, kada napadate državni Sud, jer vam se ne sviđa neka njegova presuda u krivičnom slučaju SDA o zloupotrebi položaja, to podriva tu instituciju, ili o odluci visokog predstavnika, pa onda predlažete da se zatvori taj ured, time podrivate Mirovni sporazum. Ne možete funkcionirati tako da vam se sviđaju presude za ljude koji vam se ne sviđaju i ne sviđaju one za ljude koji vam se sviđaju. Zašto to dolazi od gospodina Izetbegovića, upitao je Murphy, pa nastavio:





Endemska korupcija

- Pa to je izdaja sopstvene stranke i onoga što sopstvena stranka i članovi misle o tome. Oni su se borili, žele da grade Bosnu i Hercegovinu, a ovdje lider stranke i drugi oko njega napadaju državne institucije, govore o međunarodnoj zajednici i napadaju je, a ona podržava multietnički karakter, teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Još jedna stvar je za mene tužna, ako to mogu tako opisati. Gospodin Dodik, kada god se nešto dogodi, on ustane i kaže - pa, napadaju me zato što sam Srbin. Kada djeluješ antidemokratski, kada si u korupciji, onda te kritikuju. Neki dan vidio sam intervju gospodina Izetbegovića, neko mu je postavio pitanje u vezi s tim zašto ljudi kritikuju SDA, a on kaže - zato što smo muslimani. Uopšte se ne radi o tome. Želim da kažem kakav je stav SAD-a, vrlo jasno: Imamo vrlo jasne principe kojima se vodimo u provedbi naše politike u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o endemskoj korupciji ovdje i o prijetnji koju ona predstavlja za demokratiju u zemlji, napredak zemlje, za stanovnika ove zemlje. To je problem za bilo koga i odnosi se na bilo koga ko se uključuje u takve aktivnosti, bio to Dodik, Izetbegović ili Čović.

Dodik i Bakir

Ne može vam takvo kriminalno ponašanje proći i neodgovorna retorika. Ne radite to zbog svoje etničke skupine. Bosna i Hercegovina je za sve njene stanovnike i lideri pojedinačnih političkih stranaka treba da rade na tome da grade bolju budućnost ljudi u ovoj zemlji. Pa se vraćam sada na ono gdje smo počeli: zaista je šokantno, duboko šokantno, vrlo razočaravajuće da gospodin Izetbegović jako slično zvuči gospodinu Dodiku kad govori o državnim institucijama ili visokom predstavniku.