Spašavanje vojnika jarana - Fikreta

Na jednom “druženju” u jedinoj sarajevskoj konobi s morskim plodovima i vinima, “Šentadi”, pričao je Vikić, Rekić ga je satima ispitivao o brojnosti, (nacionalnom) sastavu, opremljenosti njegovih specijalaca. “Od početka sam primijetio da Rekić taj 'neobavezni' kafanski razgovor snima”, kazao mi je nakon rata Vikić. Nedugo nakon tog razgovora JNA, odnosno njen ovlašteni predstavnik Fikret Muslimović, u to vrijeme Rekićev šef u KOS-u, što je Rekić i potvrdio u “Stavu”, tužit će Dragana Vikića i Avdu Hebiba, tada pomoćnika ministra RMUP-a, za neovlašteno zaustavljanje konvoja s (vojnim) naoružanjem na području Istočne Hercegovine, u Bileći u proljeće 1991. godine.

Zanimljivo je da se priča o Fikretu Muslimoviću medijski nastavlja tek 1998. godine. On je u međuvremenu postao general, a njegov utjecaj se sve više širio.

Vikićevi specijalci su, uprkos orkestriranim protestima lokalnih Srba, koji su prijetili da se pretvore u brutalni linč specijalaca iz Sarajeva, presreli kamion pun oružja koji se iz Trebinja kretao prema Ljubinju. Iako su se u kamionu nalazili isključivo civili, funkcioneri lokalnog SDS-a, JNA je, preko organa bezbjednosti, Fikreta Muslimovića, optužila čelnike MUP-a za uzurpaciju njene imovine, oružja i municije.

Rekić je nakon hapšenja priznao inspektorima DB-a Sarajevo da je u MUP BiH prešao po nalogu svojih šefova iz KOS-a i da je sve vrijeme, sve do hapšenja, radio po nalogu KOS-a, a da mu je veza u Armiji BiH bio Fikret Muslimović, u to vrijeme načelnik Vojne bezbjednosti Armije BiH. Rekićev iskaz uskoro je objavljen u tabloidu “AS”, kasnije će se saznati uz posredovanje tadašnjeg komandanta Armije BiH Sefera Halilovića i šefa njegovog kabineta Fahrudina Radončića. Radončića i glavnog urednika AS-a Džemala Džakmića uhapsili su i pritvorili pripadnici vojne bezbjednosti, koja je bila podređena Muslimoviću. Pušteni su iz pritvora poslije nekoliko dana nakon intervencije kabineta Alije Izetbegovića, odnosno njegovog sina Bakira.

Bio infiltriran u MUP

Fikret Muslimović je nakon što je Rekićevo priznanje u kojem ga je ovaj teško teretio za “suradnju sa agresorom” sve negirao i kazao da je on još u martu 1992. godine, kada je saznao da je Rekić infiltriran u RMUP BiH, o tome da je on krtica JNA obavijestio tadašnjeg portparola Stranke demokratske akcije, profesora Enesa Pelidiju. Muslimović ga je, kako je tvrdio, zamolio da tu informaciju brzo prenese vrhu stranke, odnosno Aliji Izetbegoviću, lično.

Enes Pelidija, koji je na iznenađujući način postao portparol SDA i još neobjašnjivije to prestao biti, potvrdio je u dva navrata da je Muslimovićevu poruku prenio Izetbegoviću. Izetbegović govori da se toga ne sjeća, ali ako Pelidija tvrdi da mu je prenio, onda je to vjerovatno istina, a da je on propustio da je proslijedi odgovornima u MUP-u i Armiji.

KOS to kaže, KOS to laže, Srbija je mala

Zanimljivo je ukazati da je prije tri mjeseca, govoreći na obilježavanju godišnjice Bošnjačkog sabora (kojeg je neko samoinicijativno proglasio za Dan Bošnjaka!?), Bakir Izetbegović među najveće bošnjačke intelektualce, uz Aliju Isakovića, Enesa Durakovića, Muhameda Filipovića i Bakira Tanovića svrstao i malo kome poznatog Enesa Pelidiju. Pelidiji ni po kom kriteriju nije mjesto u takvom društvu, čitav njegov naučni opus vezan je za rani period turske vladavine u Bosni i Hercegovini.

Glorificiranje Pelidije u kontekstu “bošnjačke nacije” samo indicira da je Izetbegovićev govor, zapravo, pisao njegov savjetnik Fikret Muslimović, koji je time, pored ostalog, vratio dug Pelidiji kao dugogodišnjem suradniku koji mu je bio ključni (i jedini) alibi - svjedok da nije KOS-ova krtica u redovima, ne samo Armije BiH, nego cjelokupne bošnjačke političke, vjerske, medijske, vanjskopolitičke nomenklature.

Mene, međutim, kopka jedna druga, lično-profesionalna nedoumica (mada oko žalosne, maligne uloge Fikreta Muslimovića u svim aferama društva, nemam nedoumica): zašto toga marta 1992. godine meni, od kojeg je primao mjesečnu apanažu, a ne tamo nekom portparolu SDA Pelidiji, Muslimović nije prenio svoja saznanja o Rekićevoj KOS-ovskoj agenturi u MUP-u BiH.

Upravo tih dana, prije 26 godina, nekoliko (neplaćenih!) izvora, poznanika i prijatelja, skrenulo mi je pažnju na izvjesnog lika, Ragiba Merdžanića, koji je iz Hrvatske došao u Sarajevo i za kratko vrijeme se nametnuo kao važan čimbenik u političko-bezbjednosnom životu, savjetnik visokih bošnjačkih dužnosnika. Kod kolega iz Hrvatske sam se raspitao o Merdžaniću i sve što sam saznao, nije ostavljalo dilemu da je ciljano poslan u BiH da unese dodatnu konfuziju. Bio je visokorangirani funkcioner UDB-e sa sjedištem u Rijeci, od velikog povjerenja Josipa Perkovića, sive eminencije hrvatske UDB-e koji se odmah nakon sloma komunizma priključio Tuđmanovom sigurnosnom aparatu. Nakon što sam objavio tekst o Merdžaniću, on je preko noći nestao iz Sarajeva. Analogija s Rekićem je neizbježna...