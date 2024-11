Snježna mećava stigla u BiH

U Bosni i Hercegovini danas je zabilježen nagli pad temperature, a u brdsko-planinskim predjelima, uključujući Kozaru iznad Prijedora, snježne padavine već stvaraju snježni pokrivač.

Nakon toplog i promjenjivog jutra uz povremenu kišu, poslijepodne je došlo do izraženog zahlađenja uslijed prodora hladne fronte sa sjevera. U većem dijelu zemlje kiša prelazi u susnježicu i snijeg, posebno u višim krajevima, gdje se očekuje formiranje snježnog pokrivača od 5 do 15 cm, navode meteorolozi BHMeteo.

Sutra u većem dijelu naše zemlje bit će pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka.

U ranim jutranjim satima na istoku Bosne je moguć slab snijeg. Novo naoblačenje se očekuje tokom noći što će usloviti padavine na jugu, zapadu i sjeverozapadu zemlje.

U nižim područjima će padati kiša, a u višim susnježica i snijeg. Vjetar tokom dana slab južni i jugoistočni, a tokom noći umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od - 6 do 0, na planinama i visoravnima do -12, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.