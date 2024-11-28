Jandroković se sastao s privrednicima Zapadnohercegovačkog kantona

U okviru posjete Zapadnohercegovačkom kantonu predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u četvrtak se sastao s tamošnjim istaknutim privrednicima.

Na sastanku kojem je domaćin bio predsjednik kantonalne vlade Predrag Čović prezentirane su aktivnosti i planovi kompanija FEAL, MEPAS, VIOLETA, TT Kabeli i Elektromilas, koje vrlo kvalitetno posluju te investiraju i u Hrvatskoj, objavio je Hrvatski sabor. Kako se navodi, Jandroković im je poželio uspješne poslovne rezultate i u budućnosti, naglasivši kako je uspjeh njihove poduzetničke inicijative u izravnoj pozitivnoj korelaciji s održivim ostankom Hrvata u Bosni i Hercegovini.

U nastavku posjeta ZHK, predsjednik Hrvatskog sabora sastao se s načelnikom Općine Grude Ljubom Grizeljem, u čijoj je pratnji posjetio Edukacijsko-rehabilitacijski centar u Sovićima. Izgradnja centra, otvorenog 30. septembra ove godine i sufinansiranog od strane Republike Hrvatske, hvale vrijedan je projekt koji će bitno olakšati svakodnevni život korisnicima u potrebi za takvom vrstom skrbi, istaknuo je Jandroković.

Na području općine Grude obišao je i Avanturistički park Peć Mlini, kao primjer značajne investicije sufinansirane evropskim sredstvima. Park će bitno obogatiti turističku ponudu toga kraja, a posljedični prihodi od turizma i kreiranje novih radnih mjesta zasigurno će doprinijeti opstojnosti Hrvata u Hercegovini, naglasio je Jandroković na kraju drugog dana službenog posjeta Bosni i Hercegovini.