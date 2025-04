BIHAMK: Vozite oprezno zbog poledice

Zbog niske temperature skrećemo pažnju na poledicu, posebno na dionicama u višim predjelima, dok je u nizinama kolovoz mjestimično mokar ili vlažan, poručuju iz BIHAMK-a u jutrošnjem izvještaju.

- Uslijed temperaturnih oscilacija, mogući su odroni, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, te da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa - navode.

Sanacija klizišta

Zbog sanacije klizišta na dionici autoceste A-1 Lepenica-Tarčin saobraća se voznom trakom, a u smjeru Tarčin-Lepenica na mjestu radova preticajnom trakom.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, kao i na regionalnim putevima Vrbaška-Mrakovica (u reonu kamenoloma Vučijak) i Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Na dionici magistralnog puta M-17 Žepče-Maglaj (kod tunela Karaula), zbog sanacionih radova saobraća se usporeno. Na mjestima gde je vožnja usporena brzo dolazi do formiranja dužih kolona vozila, što produžava vrijeme putovanja. Molimo vozače za strpljenje i razumijevanje do okončanja radova, ali i planiranje svojih putovanja u skladu sa stanjem na putevima.

Radovi su aktuelni i na autocesti A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Sarajevo-Pale, Gnojnice-Nevesinje (Dračevice), Lepenica-Han Ploča, Jablanica-Mostar (Donja Jablanica i obilaznica kroz Mostar) i Hadžići-Sarajevo.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog oštećenja mosta granični prijelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).