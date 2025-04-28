Dodijeljeni certifikati o uspješno provedenom programu certifikacije i akreditacije u KCUS-u

Svečana dodjela certifikata i akreditacija za uspostavljeni sistem kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) upriličena je u Velikom amfiteatru Centra. Dodjela akreditacija završna je faza dugogodišnjeg procesa u okviru kojeg je potvrđeno da sve Klinike/OJ ispunjavaju najviše standarde kvalitete i sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

Akreditaciju je provela Organizaciona jedinica za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga u saradnji sa odgovornim osobama OJ Klinika i koordinatorima Klinika, u saradnji sa Agencijom za kvalitetu i sigurnost u zdravstvu (AKAZ). U okviru nje urađena je kompletna procjena ključnih aspekata rada Klinika/OJ, uključujući brigu o pacijentima, stručno i naučno usavršavanje kadra, upravljanje rizicima i kontinuirano unaprijeđenje kvalitete zdravstvenih usluga.

Predanost misiji

Vršilac dužnosti direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH Mahir Fidahić istaknuo je da mu je čast što ima priliku da KCUS-u uruči zaslužene cetrifikate.

- Priča o kvaliteti se ne završava danas kada dobijete pojedinačne cetrifikate i akreditacije i kada vaša ustanova dobije univerzalnu akreditaciju koja traje tri godine. Priča o kvaliteti tek započinje. Našu predanost misiji kvalitete ne smijemo svesti samo na jednu organizacionu jedinicu, već svi moramo svaki dan kad dolazimo ovdje kao uposlenici, kao pacijenti ili kao pratnja pacijenata primijetiti neke određene stavri i dati doprinos da se one unaprijede - kazao je između ostalog Fidahić.

Izazovan projekat

Vršiteljica dužnosti direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Hajrija Maksić istakla je da je danas svečan dan i za AKAZ i za Klinički centar. Ona je istakla da je implementacija sistema unaprjeđenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu jedan od izazovnijih projekata i traje duže od 10 godina.

Maksić je istakla da su u saradnji sa AKAZ-om implementirane sve smjernice koje zahtijevaju standardi za bolnice.

Vršitelj dužnosti direktora Discipline za nauku i nastavu KCUS Sanko Pandur istaknuo je da je dugi proces certifikacije doveden do kraja ili, kako je kazao, do početka. Smatra da je ovaj proces certifikacije na trogodišnjem nivou te tako nakon tri godine slijede provjere i ponovna certifikacija.

Panudur je naveo da je proces certifikacije i kvaliteta živa materija te da ona zavisi između ostalog i od napretka u nauci te organizacije struke.