Stojanović objavio fotografiju s Draganom Vikićem: Dobro provjerite ko vam šta govori

Igor Stojanović, potpredsjednik FBiH, oglasio se na društvenim mrežama povodom 33. godišnjice presudne bitke za odbranu Sarajeva, ali i u konačnici Bosne i Hercegovine.

Da je tog 2. maja 1992. godine Sarajevo palo, ne bi bilo ni države.

Stojanović je dodao kako posebno mjesto u historiji ove bitke pripada Draganu Vikiću i njegovoj Specijalnoj jedinici.

- Na današnji dan 1992. godine, hrabri branioci Sarajeva zaustavili su napad na Predsjedništvo BiH i pokazali da Bosna i Hercegovina ima snagu da se odbrani.