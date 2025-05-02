Stojanović objavio fotografiju s Draganom Vikićem: Dobro provjerite ko vam šta govori

Igor Stojanović, potpredsjednik FBiH, oglasio se na društvenim mrežama povodom 33. godišnjice presudne bitke za odbranu Sarajeva, ali i u konačnici Bosne i Hercegovine.
Da je tog 2. maja 1992. godine Sarajevo palo, ne bi bilo ni države.
Stojanović je dodao kako posebno mjesto u historiji ove bitke pripada Draganu Vikiću i njegovoj Specijalnoj jedinici.
- Na današnji dan 1992. godine, hrabri branioci Sarajeva zaustavili su napad na Predsjedništvo BiH i pokazali da Bosna i Hercegovina ima snagu da se odbrani.
Bitka za Predsjedništvo nije bila samo borba za zgradu - to je bilo pitanje da li najveća institucija države Bosne i Hercegovine može ostati slobodna. Draganu Vikiću, i njegovoj Specijalnoj jedinici pripada posebno mjesto u historiji ove bitke. Njihova odlučnost i hrabrost bili su ključni u odbrani srca glavnog grada.
Danas imam čast da sarađujem s gospodinom Vikićem kao svojim savjetnikom. Njegovo iskustvo, hrabrost, znanje i karakter mnogo znači u političkom smislu. Izvrtanje činjenica rata, zloupotreba istorije za lične ili jednonacionalne potrebe, česta je aktivnost mnogih u našoj zemlji.
Nove generacije slušajući razne likove ne znaju više ni šta je prava istina. Slušajući komandanta Vikića, mnogima bih za ta izvrtanja imao svašta reći. Na današnji dan kažem, dobro provjerite ko vam šta govori. Pogotovo ne vjerujte u priče čiji cilj nije zajednička, nedjeljiva, ravnopravna i slobodna Bosna i Hercegovina - napisao je Stojanović.