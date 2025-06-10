SDS za sutra najavio velike proteste zbog hapšenja Miličevića

Srpska demokratska stranka (SDS) pozvala je sve simpatizere, opozicione partije i građane RS da dođu sutra ujutro u 9 sati ispred Okružnog suda u Banjoj Luci da "zajedno pruže podršku predsjedniku stranke Milanu Miličeviću u borbi protiv represije režima".

- Pokažimo sutra svi zajedno da se borimo za slobodu RS. Naš predsjednik Milan Miličević častan je čovjek kojem je zloupotrebama MUP i pravosuđa, bez materijalnih dokaza, uskraćena sloboda.

Jučer Ljubiša Petrović, danas Milan Miličević, a sutra ćemo svi biti utamničeni od strane diktatorskog režima Milorada Dodika.

Recimo odlučno ne potezima korumpiranog režima Milorada Dodika koji svakodnevno uništava Republiku Srpsku, a političke protivnike nastoji eliminisati zloupotrebama policije i pravosuđa - navodi se u pozivu SDS-a.