Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BANJA LUKA

SDS za sutra najavio velike proteste zbog hapšenja Miličevića

Jučer Ljubiša Petrović, danas Milan Miličević, a sutra ćemo svi biti utamničeni od strane diktatorskog režima Milorada Dodika, naveli su

SDS: Novi protest. Dejan Rakita / Pixsell

E. Ć.

10.6.2025

Srpska demokratska stranka (SDS) pozvala je sve simpatizere, opozicione partije i građane RS da dođu sutra ujutro u 9 sati ispred Okružnog suda u Banjoj Luci da "zajedno pruže podršku predsjedniku stranke Milanu Miličeviću u borbi protiv represije režima".

- Pokažimo sutra svi zajedno da se borimo za slobodu RS. Naš predsjednik Milan Miličević častan je čovjek kojem je zloupotrebama MUP i pravosuđa, bez materijalnih dokaza, uskraćena sloboda.

Jučer Ljubiša Petrović, danas Milan Miličević, a sutra ćemo svi biti utamničeni od strane diktatorskog režima Milorada Dodika.

Recimo odlučno ne potezima korumpiranog režima Milorada Dodika koji svakodnevno uništava Republiku Srpsku, a političke protivnike nastoji eliminisati zloupotrebama policije i pravosuđa - navodi se u pozivu SDS-a.

# SDS
# MILAN MILIČEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.