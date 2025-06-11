Bubić: Sutra ćemo zatražiti ukidanje presude Dodiku

Goran Bubić, advokat predsjednika RS Milorada Dodika, rekao je da će odbrana sutra pred Apelacionim vijećem, nakon što obrazloži žalbu, zatražiti ukidanje prvostepene presude i njeno preinačenje u oslobađajuću ili održavanje novog pretresa.

On je rekao da će odbrana sutra prisustvovati sjednici Apelacionog odjeljenja i žalbu obrazložiti usmeno, nakon što to prvo učini Tužilaštvo BiH. Bubić je naveo da poslije sjednice vijeće, koje čine troje sudija, ostaje da donese odluku koja bi trebalo da bude objelodanjena nakon što strane u postupku dobiju otpravak.

Sjednica Apelacionog vijeća u predmetu protiv predsjednika RS Milorada Dodika zakazana je za 13.00 sati.

Zajedno sa Dodikom, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, suđeno je i vršiocu dužnosti "Službenog glasnika" Republike Srpske Milošu Lukiću koji je prvostepenom presudom oslobođen optužbi.

Dodik je nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djeloavnja.