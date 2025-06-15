Održana obuka spašavanja sa žičare na Blidinju

Na području skijališta Blidinje u subotu je održana specijalistička obuka spašavanja s uređaja žičare u organizaciji Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini.

Kako je priopćeno, na obuci su sudjelovali spašavatelji iz stanica: HGSS Posušje, GSS Široki Brijeg, GSS Hercegbosanske županije, GSS Prenj, GSS Tomislavgrad, te HGSS Mostar.

Tokom obuke polaznici su se upoznali s osnovnim tehnikama i procedurama za evakuaciju i spašavanje putnika sa žičare u slučaju tehničkog zastoja ili kvara.

Obuka je provedena u sklopu redovnog školovanja spašavatelja u cilju stalnog unaprjeđenja spremnosti i učinkovitosti GSS timova u svim vrstama intervencija, uključujući i one koje se odnose na kompleksne tehničke situacije u planinskom i zimskom okruženju.