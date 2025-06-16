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Evo kakvo će vrijeme danas biti u BiH

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 22°C

U Sarajevu sunčano prije podne. A. Ovčina / Avaz

A. O.

16.6.2025

U Bosni i Hercegovini danas prije podne pretežno sunčano, ali nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33°C, na jugu zemlje do 36°C.

U Sarajevu sunčano prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 31°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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