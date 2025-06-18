U BiH danas oblačno vrijeme, najavljena i kiša

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju na području Hercegovine, jugozapadne, centralne i istočne Bosne.

Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni.