Bradara: Mjesto direktora FUP-a pripada hrvatskom narodu

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara (HDZ BiH) izjavila je u Dnevniku RTV HB kako pozicija direktora Federalne uprave policije pripada hrvatskom narodu te da je ona upražnjena iako su sada stvoreni uvjeti za imenovanje.

Upozorila je i na, kako kaže, zabrinjavajuću nacionalnu strukturu u određenim federalnim ministarstvima, ističući kako su Hrvati u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu branitelja svedeni gotovo na nivo statističke greške.

Govoreći o radu vlasti u Federaciji, Bradara je istakla da HDZ BiH ne koristi pojam koalicije, već partnerskih odnosa. Ocijenila je da su ti odnosi u Vladi stabilni te da se većina odluka donosi dogovorom, s izuzetkom jednog slučaja preglasavanja u proteklom razdoblju. Naranvo, riječ o slučaju projekta Južne interkonekcije.