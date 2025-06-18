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PREDSJEDNICA FBIH

Bradara: Mjesto direktora FUP-a pripada hrvatskom narodu

Ocijenila je da su ti odnosi u Vladi stabilni te da se većina odluka donosi dogovorom, s izuzetkom jednog slučaja preglasavanja

Lidija Bradara. RTV HB

S. S.

18.6.2025

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara (HDZ BiH) izjavila je u Dnevniku RTV HB kako pozicija direktora Federalne uprave policije pripada hrvatskom narodu te da je ona upražnjena iako su sada stvoreni uvjeti za imenovanje.

Upozorila je i na, kako kaže, zabrinjavajuću nacionalnu strukturu u određenim federalnim ministarstvima, ističući kako su Hrvati u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu branitelja svedeni gotovo na nivo statističke greške.

Govoreći o radu vlasti u Federaciji, Bradara je istakla da HDZ BiH ne koristi pojam koalicije, već partnerskih odnosa. Ocijenila je da su ti odnosi u Vladi stabilni te da se većina odluka donosi dogovorom, s izuzetkom jednog slučaja preglasavanja u proteklom razdoblju. Naranvo, riječ o slučaju projekta Južne interkonekcije.

Međutim, naglasila je da u Parlamentu Federacije BiH situacija ovisi o prisutnosti zastupnika i konkretnim tačkama dnevnog reda, što može otežati donošenje odluka.

Kao prioritete budućeg rada federalnih institucija, Bradara je izdvojila provođenje fiskalnih reformi, smanjenje parafiskalnih nameta i osiguranje redovnih isplata socijalnih davanja.

Upozorila je i na ogroman financijski potencijal koji stoji blokiran zbog odluka visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, navodeći da su u pitanju projekti vrijedni oko 30 milijardi KM.

# FUP
# LIDIJA BRADARA
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