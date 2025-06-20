Asmir Begović, bivši golman bh. reprezentacije, slavi 38. rođendan

Na današnji dan 1987. godine, u Trebinju je rođen Asmir Begović, proslavljeni golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Karijeru je započeo 2000. godine u omladinskom pogonu Kirchhausena u Njemačkoj. U omladinski pogon Portsmoutha prešao je 2003., da bi 2005. godine potpisao profesionalni ugovor. Prvu utakmicu za Portsmouth odigrao je protiv Sunderlanda, kada je njegov tim pobjedio sa 3-1. Iste godine bio je na posudbi u La Louviere za koji je odigrao dvije utakmice. Sezonu 2006/07. proveo je na posudbi u Macclesfield Townu. Sve do potpisa ugovora sa Stoke Cityjem, 2010. godine, bio je posuđivan raznim klubovima u kojima je ostajao po jednu godinu. Reprezentacija BiH Begović je branio za Kanadu na U-20 Svjetskom prvenstvu 2007. godine. Prvi poziv za kanadsku A reprezentaciju dobio je za prijateljski meč s Islandom. Međutim, 2009. godine Miroslav "Ćiro" Blažević, tadašnji selektor bosanskohercegovačke reprezentacije, pozvao ga da nastupa za rodnu zemlju. Begović je za reprezetaciju BiH branio u 74 utakmice.

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Preminuo nizozemski polarni istraživač Viljem Barents 1597. - Preminuo nizozemski polarni istraživač Viljem Barents (Willem), zarobljen na brodu okovanom ledom, dok je pokušavao da pronađe sjeveroistočni pomorski prolaz iz Evrope u Ameriku. Prethodno je, 1584. i 1594. godine, predvodio ekspedicije s istim ciljem. Otkrio je Špicberška ostrva, Medvjeđe ostrvo, zapadnu obalu Nove Zemlje i more nazvano njemu u čast - Barentsovo more. Njegov dnevnik pronađen je 1871. godine. 1819. - Rođen francuski kompozitor Žak Ofenbah (Jacques Offenbach), tvorac francuske operete. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku zabavnog karaktera najčešće je provijavala satira društvenih odnosa u francuskom Drugom carstvu. Napisao je stotinjak opereta. Djela: operete "Lijepa Jelena", "Orfej u paklu", "Plavobradi", "Pariski život", "Velika vojvotkinja od Žerostajna", opera "Hofmanove priče", putopis "Ofenbah u Americi", autobiografska studija. 1861. - Engleski biohemičar Frederik Gaulend Hopkins (Frederick Gowland), jedan od osnivača nauke o vitaminima, koji je s holandskim ljekarom Kristijanom Ajkmanom (Christiaan Eijkman) podijelio 1929. godine Nobelovu nagradu za medicinu, rođen je na današnji dan. Izučavao je značaj vitamina u ishrani laboratorijskih životinja i zaključio da su oni neophodni za normalan rast i razvoj organizma. Također je izolovao glutation i pokazao njegov veliki značaj u ćelijskoj oksidaciji i aminokiselinu triptofan. Dokazao je i da je pigment krila nekih leptira derivat mokraćne kiseline i da neke ekskretorne supstance služe kao boje u životinjskom carstvu. 1905. - Rođena američka spisateljica Lilijan Helman (Lillian Hellman), u čijim su dramama prikazani radnički štrajkovi, stradanje nepravedno optuženih, gramzivost bogataša i borba protiv nacista. Djela: drame "Dječiji čas", "Male lisice", "Dani koji će doći", "Straža na Rajni", "Drugi dio šume", "Igračke na tavanu", memoarske knjige "Nedovršena žena", "Pentimenti", "Nitkovsko vrijeme". 1909. - Američki filmski glumac australskog porijekla Erol Flin (Errol Flynn), koji je najčešće igrao pravdoljubive junake u avanturističkim filmovima, rođen je na današnji dan. Filmovi: "Krvavi kapetan", "Avanture Robina Huda", "Gusar", "Kraljević i prosjak", "Džentlmen Džim", "Virdžinija Siti", "Korijeni pakla". 1933. - Umrla njemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedna od osnivačica ženskog međunarodnog radničkog pokreta i Komunističke partije Njemačke, na čiji je prijedlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena.

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