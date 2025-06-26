Čović: Što manje blokada bude bit će nam lakše da se uhvatimo u koštac sa problemima

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović je u pauzi sjednice Doma naroda PS BiH kazao da mu je intencija osigurati da u miru i stabilnosti vode sve procese u BiH.

On je ocijenio da je raspoloženje u dvorani ostalo na tragu dosadašnjeg, te je Klub delegata hrvatskog naroda zatražio pauzu kako bi procijenili, razmotrili odnose dvosatne rasprave, koja je kako je kazao, protekla u nadmudrivanju koje je osnov rada u posljednje vrijeme kada je u pitanju zakonodavna vlast u BiH.

Negativan odgovor

- Ono što mi želimo je da osiguramo da u miru i stabilnosti vodimo sve procese u BiH. Uvjeren sam da ćemo to uspjeti – kazao je Čović novinarima.

Intencija je bila, kako kaže, da se stvori ambijent da evropski zakoni, koji danas nisu na dnevnom redu sjednice, budu na još jednoj hitnoj sjednici na kojoj će biti zakoni o Sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Shodno tome, naveo je on, razgovarali su sa nekim predsjednicima stranaka koji imaju svoje predstavnike u Domu naroda PSBiH, ali su bobili negativan odgovor.

- Nažalost, dobili smo negativan odgovor tako da danas nismo bili u mogućnosti ponovno pokretati to pitanje – kazao je i dodao da bi to bila šansa sastancima koji će biti održani iduće sedmice, te podsjetio da je Evropska komisija i predstavnici EU vrlo su jasno sugerisali da se bh.predstavnici vlasti moraju usaglasiti.

Podsjetio je da je bilo nerada zakonodavne i izvršne vlasti, ali je poručio „što manje blokada bit će nam lakše da se uhvatimo u koštac sa problemima“.

Insistira na osiguranju legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda i u Domu naroda i u Predsjedništvu BiH, te podsjetio da se već 20 godina govori o tome.

S obzirom da je na današnjoj sjednici bilo i povišenih tonova delegata, iskazivanja netrpeljivosti, Čović je pozvao na civilizirano ponašanje u Domu naroda.

- Sve ono što mi imamo u svojoj općoj kulturi, kućnom odgoju, mora biti sadržano i kodeksima ponašanja u institucijama BiH i to je poruka svim kolegama – poručio je Čović.

Nema kvoruma

Komentirao je i presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu 'Slaven Kovačević protiv BiH', te ponovio da treba čestitati onima koji su predstavljali BiH, štitili Ustav BiH od uigrane igre tuženja BiH kako bi se stalno, u kontinuitetu uticalo na izmjene Aneksa 4 Dejtonskog sporazuma, kroz Ustav BiH.

U međuvremenu, delegati HDZ-a su tražili pauzu ali se nisu vratili na sjednicu ni nakon sat vremena, te je predsjedavajući Doma naroda PS BiH Nikola Špirić zaključio sjednicu jer nema kvoruma.

Najavio je da će 16. redovna sjednica biti nastavljena 17. jula u 11 sati, kako se dogovorio Kolegij.