Vlada KS: Poskupljuje voda u Sarajevu

Na današnjoj sjednici, Vlada Kantona Sarajevo donijela je odluku o usvajanju korigovanog cjenovnika za komunalnu djelatnost snabdijevanja pitkom vodom te odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, koju pruža KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo. Predloženi cjenovnik Neovisnog stručnog tijela koje je utvrdilo cijenu koštanja isporuke vodne usluge nije u cijelosti prihvaćen, jer bi njegovo provođenje predstavljalo prevelik finansijski teret za domaćinstva u Kantonu Sarajevo. Imajući u vidu trenutne ekonomske prilike, Vlada je odlučila, iako cijena usluge nije korigovana od 2013. godine, da ne izvrši predloženo povećanje u punom iznosu, izjavio je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Mladen Pandurević.

Prema ovom usklađivanju, cijena usluge za građane u kategoriji Domaćinstva, za najveći broj korisnika koji je iz kategorije potrošača od 5-30m3 iznosit će 1,66 KM po m3 umjesto dosadašnjih 1,25 KM po m3, kao i fiksni dio cijene koji je dosad iznosio 2,00 KM a sad će iznositi 3,26 KM. Novi cjenovnik će se primjenjivati od 01.07.2025. godine.

Razlozi višestruki

Ministar Pandurević navodi da su razlozi donošenja ovakve odluke višestruki. Cijene usluga nisu usklađivane 12 godina, iako su u međuvremenu značajno porasli troškovi materijala, rada, održavanja, a posebno električne energije koja nosi veliki dio troškova u poslovanju.

Dosadašnje tarife nisu pokrivale amortizaciju osnovnih sredstava koja se koriste za pružanje usluga, što je ugrožavalo tehničku održivost i razvoj vodovodnog sistema, troškovi prečišćavanja otpadnih voda nisu bili uključeni u cijene, iako je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butile u funkciji od 2017. godine i predstavlja važan segment zaštite okoliša i javnog zdravlja.

Usklađivanjem cijena ovih usluga obuhvaćeni su svi navedeni troškovi, a imala se u vidu i finansijska održivost kantonalnog javnog preduzeća koje je isporučilac ovih usluga. Ovim cjenovnikom uvedene su i dvije nove kategorije korisnika: Komunalna preduzeća iz oblasti vodosnabdijevanja – zbog njihove specifične funkcije i obima potrošnje i Korisnici na lokalitetima Bjelašnica i Igman – s obzirom na ubrzan razvoj ovih područja, povećan broj korisnika i tehnički zahtjevniju isporuku vode zbog nadmorske visine i udaljenosti od glavne mreže.

Odluka odgađana

- Povećanje cijene vode je politički hrabra, ali nužna odluka koja je godinama odgađana. Nismo prihvatili prijedlog nezavisnog tijela o poskupljenju većem od 67 posto, jer bi to bilo socijalno neosjetljivo. Odluka koju smo donijeli balansira između potreba sistema i zaštite građana. Očekujemo od preduzeća ViK da hitno unaprijedi kvalitet usluga, poveća efikasnost i opravda povjerenje građana. Voda mora biti dostupna, ali i sigurna, a to zahtijeva odgovorno upravljanje i ulaganja koja se više ne mogu izbjegavati - rekao je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.

Vlada ostaje opredijeljena ka unapređenju komunalne infrastrukture, osiguranju kvalitetnih usluga i zaštiti prirodnih resursa, uz partnerski odnos sa građanima i komunalnim preduzećima.