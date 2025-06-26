Video / Dodik i Blagojević zapjevali "Tamo daleko"

O tome se pohvalio i na Instagramu i na X-u svojim pratiocima. Videosnimak nastao je u prirodi dok su se vozili.

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik očigledno uživa u društvu američkog političar srpskog porijekla i bivšeg guvernera Ilinoisa Roda Blagojevića, s kojim je danas zapjevao tradicionalnu srpsku pjesmu "Tamo daleko".

- Tamo daleko... ali uvijek u srcu. S prijateljem Rodom Blagojevićem zapjevao sam najtužniju i najljepšu srpsku pjesmu. Pjesmu koju svaki Srbin zna, gdje god da živi, šta god da radi, u kom god kutku svijeta da se našao - naveo je Dodik.

Predsjednik RS je istakao da "Tamo daleko" nije samo pjesma - to je zavjet, suza u glasu, otadžbina u duši.