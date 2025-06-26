Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DOK SU SE VOZILI

Video / Dodik i Blagojević zapjevali "Tamo daleko"

To je stih za one što su ginuli, za one što su ostali i za nas što pamtimo, navodi Dodik

Blagojević i Dodik. Screenshot

A. O.

26.6.2025

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik očigledno uživa u društvu američkog političar srpskog porijekla i bivšeg guvernera Ilinoisa Roda Blagojevića, s kojim je danas zapjevao tradicionalnu srpsku pjesmu "Tamo daleko".

O tome se pohvalio i na Instagramu i na X-u svojim pratiocima. Videosnimak nastao je u prirodi dok su se vozili.

- Tamo daleko... ali uvijek u srcu. S prijateljem Rodom Blagojevićem zapjevao sam najtužniju i najljepšu srpsku pjesmu. Pjesmu koju svaki Srbin zna, gdje god da živi, šta god da radi, u kom god kutku svijeta da se našao - naveo je Dodik.

Predsjednik RS je istakao da "Tamo daleko" nije samo pjesma - to je zavjet, suza u glasu, otadžbina u duši.

- To je stih za one što su ginuli, za one što su ostali i za nas što pamtimo. Narod koji čuva svoje pjesme, zna kako da sačuva i svoju slobodu - istakao je Dodik.

Podsjetimo, Dodik i Blagojević danas su posjetili Višegrad i Andrićgrad, a potom i Stari Brod.

# PJESMA
# MILORAD DODIK
# ROD BLAGOJEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.