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FHMZ

Danas u BiH sunčano vrijeme: Dnevna temperatura do 36 stepeni

Biometeorološke prilike relativno su povoljne

Mala do umjerena oblačnost. Facebook

Dž. R.

29.6.2025

Danas se očekuje sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. 

Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.

Biometeorološke prilike relativno su povoljne. Nakon malo svježije noći, uz mirniji san i blago sjeverno strujanje, prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. 

Sa porastom temperatura zraka u drugom dijelu dana, osjetljivim osobama preporučuje se da umanje aktivnosti, ne pretjeruju sa izlaganjem suncu i zaštite se od sparnog i vrućeg vremena. Učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
# BIH
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