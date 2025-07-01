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VJETAR SLAB DO UMJEREN

Evo kakvo će vrijeme danas biti u BiH

Prije podne i sredinom dana lokalno je moguć slab pljusak u zapadnim i sjeverozapadnim područjima

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Anadolija

A. O.

1.7.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Prije podne i sredinom dana lokalno je moguć slab pljusak u zapadnim i sjeverozapadnim područjima.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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