Evo kakvo će vrijeme danas biti u BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Prije podne i sredinom dana lokalno je moguć slab pljusak u zapadnim i sjeverozapadnim područjima.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena.