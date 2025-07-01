Dodik: Problem migrantske krize ušao u novu fazu, RS mora da reaguje

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik danas je pred narodnim poslanicima Narodne skupštine RS izjavio da je problem migrantske krize ušao u jednu novu fazu, te da RS mora da reaguje.

- Imajući u vidu iskustvo i procese koji se odvijaju, kao i značajan broj migranata koji prolaze ovuda i idu ka Evropskoj uniji, došli smo u jedan novi proces. Onda kada je Merkelova, kao kancelar Njemačke, pozvala migrante da dođu u EU, bili smo svjedoci masovnog egzodusa sa Bliskog istoka, iz Afrike i drugih krajeva - rekao je Dodik, prenosi RTRS.

Urožavanje sigurnosti

Dodaje da je tokom tog perioda RS trpjela pritisak migranata koji su ugrožavali sigurnost.

- Stanovništvo se osjećalo nesigurno. Nema sastanka koji održavamo na terenu a da se ne ukazuje na strah od migranata koji se smještaju u napuštenim objektima. Postoje i dokazi o napadima na imovinu i ljude - poručuje Dodik.

Predsjednik RSje dodao da je RS brzo reagovala i tražila da se, u okviru RS, otvore centri koji bi bili distributivni i prolazni.

- Međutim, od nas se zahtijevalo da obezbijedimo centre za duži boravak, kao i neke oblike zapošljavanja migranata. Kasnije su upućeni i zahtjevi da se njihova djeca upisuju u škole. To je za nas bio alarm da se osnuju punktovi i da se takav prilaz odbije - naglasio je Dodik.

Poručuje da se Vlada kontinuirano bavi problemom migranata. Vidljivo je da taj problem traje, da nije riješen i da se pojavljuje u novom obliku koji bi mogao ugroziti opstanak naroda na ovim prostorima.

- Prepoznajući opasnost, smatram da moramo djelovati preventivno i odrediti način na koji će se Republika Srpska odnositi prema ovom pitanju u cijeloj BiH. Bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, iskustva koja smo stekli tokom prve faze boravka migranata – kada su ovdje boravili pokušavajući da pređu granicu i odu ka EU – sada pokazuju da ulazimo u novu fazu. Ona podrazumijeva da se pravno i sporazumno uredi pitanje njihovog boravka na ovim prostorima - rekao je Dodik.

Odgovoran posao

Narodnim poslanicima je poručio da informacije koje im je dostavio jasno pokazuju da vlasti RS rade odgovoran posao.

- RS jasno iznosi svoj stav o ovim pitanjima. Nemamo nikakve nacionalne niti druge pretenzije, ali imamo pravo da uređujemo stanje, odnose i druge aspekte na sopstvenoj teritoriji. Pitanje migracija je nadležnost Bosne i Hercegovine, ali imajući u vidu da Srpska mora da ima svoj stav – i da smo mi faktor odlučivanja na nivou BiH – našao sam za shodno da ova tema bude na dnevnom redu Skupštine, kako bismo izrazili preventivno svoj stav i jasno ukazali drugima na opasnost - naglasio je Dodik.

Velika opasnost

Dodaje da su vlasti RS od početka znali da migrantska kriza prijeti da postane velika opasnost.