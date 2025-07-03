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VRHUNAC TOPLOTNOG VALA

Mostar se danas "pržio" na službenih 42 stepena Celzijusa

Budući da su vrijednosti na otvorenom, na suncu i na asfaltu, znatno više, kretati se gradom danas je gotovo bilo nepodnošljivo

Vrućine u Mostaru. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

3.7.2025

Kulminacija trenutnog intenzivnog toplotnog vala, Mostar je označila, vjerovatno, najtoplijim gradom u Evropi, a u kojem su, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) u 15 sati izmjerena, čak, 42 stepena Celzijusa!

Budući da su vrijednosti na otvorenom, na suncu i na asfaltu, znatno više, kretati se gradom danas je gotovo bilo nepodnošljivo.

I u staroj gradskoj jezgri je turista manje nego inače, a slično vrijeme zadržat će se i sutra.

Poseban problem za građane Mostara, ali i većeg dijela Hercegovine su tropske noći.

Vrijeme u BiH. Screenshot

Inače, najtopliji grad nakon Mostara danas je bila Zenica gdje je u 15 sati izmjereno 38 stepeni Celzijusa.

Podsjetimo, meteorolozi već danima upozoravaju na ekstremne vremenske prilike, kao i ljekari koji ukazuju na to da ovakve temperaturne vrijednosti predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u periodu od 10 do 17 sati, da paze na unos hrane, odnosno, da izbjegavaju tešku i masnu hranu, kao i da se obavezno hidriraju u prvom redu vodom.

Posebno se upozoravaju hronični bolesnici da vode računa o svom zdravlju, ali i trudnice i djeca.

# VRUĆINE
# MOSTAR
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