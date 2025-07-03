Mostar se danas "pržio" na službenih 42 stepena Celzijusa

Kulminacija trenutnog intenzivnog toplotnog vala, Mostar je označila, vjerovatno, najtoplijim gradom u Evropi, a u kojem su, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) u 15 sati izmjerena, čak, 42 stepena Celzijusa!

Budući da su vrijednosti na otvorenom, na suncu i na asfaltu, znatno više, kretati se gradom danas je gotovo bilo nepodnošljivo.

I u staroj gradskoj jezgri je turista manje nego inače, a slično vrijeme zadržat će se i sutra.

Poseban problem za građane Mostara, ali i većeg dijela Hercegovine su tropske noći.