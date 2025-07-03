Nikšić: Ne mislim da je klima luksuz, ali ko troši mora da plati

- Ja nisam rekao „ko hoće klimu“, rekao sam „ja“. Nije to nikakav luksuz ali moramo biti svjesni da smo ograničeni sa kapacitetima električne energije. Ne mislim da bilo ko treba da se ustručava toga ukoliko je u situaciji da može platit. Jednostavno ne možete raditi ako ne rashladite prostor, ali moramo biti svjesni da to nešto košta – kazao je Nikšić.

Njegova izjava da ko hoće klimu u svakoj sobi i da se grije na struju, to treba i da plati izazvala je buru negativnih reakcija građana, a Nikšić je istu objasnio kazavši kako ne misli da je klima luksuz, već potreba, ali da je činjenica da svi oni koji nešto troše onda to moraju i da plate.

U večerašnjem izdanju „Crvene olovke“ gost je bio premijer Federacije BiH i predsjednik SDP-a, Nermin Nikšić. On je govorio o brojnim aktuelnim pitanjima i temama, a između ostalog objasnio je i najavljeno poskupljenje električne energije u FBiH.

Osim o ovim temama Nikšić je govorio i o fiskalnim reformama, te tome da li i kada će penzioneri dobiti vanredno povećanje penzija i jednokratnu pomoć, kao i tome možemo li očekivati povećanje minimalne plate u FBiH.

- Nije realno u ovoj godini, ali sa pričom fiskalnih reformi, još jednom stopom smanjivanja doprinosa i fiskalizacijom smatram da bi trebalo da dođe do povećanja – objašnjava.

Na pitanje da su odluke o povećanju minimalne plate i uvođenju neradne nedjelje u FBiH dovele do otpuštanja radnika, Nikšić odgovara da to nisu tačni podaci, te da imamo više prijavljenih nego odjavljenih radnika.

Za odnose unutar Trojke kazao je da su u najboljem redu, a kada je u pitanju odnos sa njihovim partnerom HDZ-om objašnjava da na federalnom nivou odlično funkcionišu, dok na državnom nivou nemaju iste poglede po pitanju smjene Dodikovih ministara u Vijeću ministara.

Komentarišući Kongres SDP-a kazao je da on više ne može biti kandidat za predsjednika stranke, da ne želi podjelu stranke, te da će poštovati svaku odluku većine. Na pitanje da li će biti predsjednik ukoliko se promijeni Status, kazao je da to neće prihvatiti.

Za kraj je komentarisao poništavanje diplome Irfana Čengića, govorio je i o tome da li je Donja Jablanica sramota Vlade FBiH, ali je objasnio i to kako se njegov profil našao u nagradnoj igri sa srbijanskim i crnogorskim influenserima u kojoj se daruje automobil marke Porsche.

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