Pristupanje Dodika Tužilaštvu BiH je velika pobjeda pravosuđa i države

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić prisustvovao je Kongresu SDP-a BiH na kojem je produžen mandat prvom čovjeku te stranke Nerminu Nikšiću do marta 2027. godine.
REAKCIJE
Navodi da ukidanje pritvora, prema riječima eksperata, ne može da se produži ili napravi zato što se on saminicijativno predao
Fahrudin Radončić. Avaz
Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić prisustvovao je Kongresu SDP-a BiH na kojem je produžen mandat prvom čovjeku te stranke Nerminu Nikšiću do marta 2027. godine.
Tom prilikom Radončić je dao i izjavu za medije, gdje je prokomentirao i aktuelnu političku situaciju i predavanje Milorada Dodika pravosudnim organima BiH.
- Ne bi trebalo komentarisati presude pravosudnih institucija, to sam naučio na svojoj koži. Velika stvar je da je Dodik napokon priznao Sud i Tužilaštvo BiH, da se samovoljno prijavio tu, to je velika pobjeda pravosuđa BiH i veliko razočarenje za brojne ljude koje je povlačio za sobom da kontriraju centralnoj vlasti. Na kraju je on sam rekao da je mora poštovati - rekao je Radončić.
Navodi da ukidanje pritvora, prema riječima eksperata, ne može da se produži ili napravi zato što se on saminicijativno predao.
- Šta se tehnički događalo oko toga, nisam bio u toku oko toga i to ne mogu komentirati - naglasio je Radončić.
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